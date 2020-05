L'industrie québécoise du textile redouble d'efforts pour répondre aux besoins pressants du secteur de la santé





Plusieurs entreprises investissent en équipements et en main-d'oeuvre

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'industrie québécoise du textile - composée de près de 400 entreprises établies dans de nombreuses régions du Québec - tourne à plein régime pour combler les besoins pressants en équipements de protection individuelle du secteur de la santé. Plusieurs acteurs n'hésitent pas à transformer leurs opérations, à investir dans l'achat de nouveaux équipements ainsi qu'à recruter et à former de nouveaux travailleurs. Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie textile du Québec (CSMO Textile) et TechniTextile Québec collaborent étroitement avec les organisations afin de les appuyer dans leurs démarches.

Les nouveaux contrats octroyés par les gouvernements du Québec et du Canada donnent l'occasion à l'industrie de démontrer ses capacités et son savoir-faire dans le domaine médical, un segment qui - jusqu'à maintenant - s'approvisionnait à l'étranger. « Comme secteur, nous entendons maintenir et améliorer la capacité de production domestique nécessaire pour approvisionner ce nouveau créneau stratégique à long terme. Nous sommes fiers de fabriquer des textiles et des uniformes visant à protéger chaque jour le personnel soignant de première ligne », indique Dany Charest, directeur général de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques.

Des milliers de produits lavables et jetables - tels des masques, des blouses de niveaux de protection 1, 2, 3 et 4 ainsi que plusieurs articles de literie - sont actuellement fabriqués chaque semaine. L'industrie compte sur une chaîne de valeur complète en mesure de répondre à la demande. « Nous avons su préserver, depuis maintenant plus de 150 ans, notre expertise que ce soit pour la fabrication de fils, de textiles, de produits à base de textiles et de vêtements tricotés. Ce réseau intégré et complémentaire constitue une véritable richesse que nous avons à coeur de continuer à développer », affirme Dany Charest.

Fiers et engagés à prêter main forte au personnel médical

Le secteur, qui compte plus de 10 000 travailleurs, offre plusieurs possibilités d'emploi et de formation sur mesure. « Des centaines de postes sont actuellement disponibles. Les couturières ou opérateurs de machines à coudre industrielles (OMCI) sont particulièrement recherchés. Les entreprises sont prêtes à former en milieu de travail les personnes intéressées par ces métiers qui nécessitent à la base de la minutie et de la dextérité manuelle. Celles-ci offrent des conditions de travail avantageuses ainsi que des horaires de travail favorisant la conciliation travail-famille. Il suffit de vouloir apprendre pour découvrir cet univers stimulant », explique Linda Cyrenne, directrice générale de CSMO Textile.

Outre les couturières ou opérateurs de machines à coudre industrielles (OMCI), plusieurs autres postes sont actuellement en demande auprès des employeurs, notamment les opérateurs de métiers à tisser et à tricoter, les tailleurs, les manoeuvres ou les manutentionnaires ainsi que les directeurs et les gérants de production. « Notre équipe a développé des programmes spécialisés de formation pour préparer la relève et intéresser les personnes qui ont le goût de découvrir l'univers du textile. Le secteur regorge de nombreuses possibilités intéressantes en région où c'est parfois plus facile d'harmoniser qualité de vie personnelle et professionnelle », ajoute Linda Cyrenne.

Plusieurs postes disponibles sont accessibles sur le site du CSMO Textile au emplois.csmotextile.qc.ca/liste-des-emplois/. Les entreprises privilégiant une chaîne d'approvisionnement québécoise, de la production du textile à la fabrication du produit fini, arborent le logo Bien d'ici de TechniTextile Québec.

À propos de l'industrie du textile

Selon le CSMO Textile, l'industrie québécoise du textile regroupe près de 400 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de produits à base de textiles et de vêtements tricotés. Celle-ci produit près de 50 % du textile canadien et se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 10 000 personnes.

À propos de TechniTextile Québec

TechniTextile Québec, créneau d'excellence créé en 2017, réunit l'ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et gouvernementaux impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur des matériaux textiles techniques au Québec. Le pôle d'expertise, une initiative de la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de l'Innovation, vise ainsi à favoriser le développement durable de l'industrie. Par son appellation Bien d'ici, TechniTextile Québec désigne les textiles techniques à valeur ajoutée fabriqués ou transformés au Québec.

À propos du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie textile du Québec

La mission du CSMO Textile est de favoriser la formation et le développement d'une main-d'oeuvre de qualité et d'appuyer les entreprises dans la gestion efficace de leurs ressources humaines. Par sa connaissance du secteur, par ses activités de formation et de webinaires, de promotion de l'industrie et par ses services, le CSMO vise un développement accru du secteur textile québécois.

