Crise de la COVID-19 et milieux d'hébergement pour les personnes aînées : le Protecteur du citoyen mènera une enquête

QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, annonce la tenue d'une enquête impartiale et indépendante à l'égard du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains établissements du réseau public de la santé.

Alors que les CHSLD sont frappés de plein fouet par la COVID-19, le Protecteur du citoyen est très préoccupé par la situation des personnes âgées hébergées dans plusieurs milieux de vie collectifs, et s'inquiète des mesures prises pour assurer leur sécurité et leur bien-être. La multiplication des décès et des foyers de contagion mène à des constats alarmants quant à la capacité des milieux d'hébergement à faire face à la pandémie dans un contexte où même les soins de base ne sont pas toujours assurés.

« La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectifs déjà fragilisés et où se manifestent des problèmes connus et souvent dénoncés par le Protecteur du citoyen, souligne Marie Rinfret. Parmi ceux-là : un manque criant de personnel, des conditions de travail difficiles en raison de cette pénurie, un fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires et un suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. »

Amélioration des soins et des services aux aînées

L'enquête systémique du Protecteur du citoyen aura pour objectif de faire la lumière sur la réponse du gouvernement et du réseau de la santé à la crise de la COVID-19 dans les milieux de vie collectifs pour aînés. Cette enquête permettra notamment d'identifier :

Les améliorations requises dans les milieux de vie collectifs pour aînés, en fonction du déroulement de la crise et des fragilités déjà connues;

Les mesures à mettre en place afin de mieux faire face à une situation pandémique future ou à toute autre crise majeure similaire.

Un rapport d'étape dès l'automne prochain

L'enquête du Protecteur du citoyen devrait être complétée à l'automne 2021. Entretemps, dans une optique de passer rapidement à l'action, cette enquête donnera lieu à un rapport d'étape dès l'automne 2020.

« Le Québec doit offrir en tout temps des services qui répondent aux besoins de ses aînés. Il a aussi l'obligation de mieux se préparer à faire face à d'éventuelles crises de l'envergure de celle que nous vivons afin de protéger les droits des citoyens et des citoyennes qui ont bâti le Québec et qui continuent de faire partie de ce qu'il devient et de ce que nous devenons », conclut Marie Rinfret.

