Pourquoi les entreprises canadiennes, les producteurs vidéo et les fabricants de jeux devraient-ils se soucier de payer des redevances musicales





Le nouveau site Web de Music for Productions Inc., ses prix moins élevés et son service fiable font en sorte que les entreprises à budgets modestes puissent jouer de la musique légalement pour éviter des pénalités importantes

TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Vous croyez que votre entreprise est à l'abri de devoir payer des redevances musicales? C'est faux. Si vous vous faites prendre, vous ferez face à des poursuites et à des dizaines de milliers de dollars d'amende.

« Ça ne vaut pas le risque » a affirmé le président de Music for Productions Inc. Jean Anfossi. « Les gens peuvent s'éviter des maux de tête et économiser beaucoup d'argent s'ils payent simplement quelques dollars pour utiliser de la musique légalement. C'est ici que mon entreprise peut être d'une aide précieuse. »

La compagnie a été le premier fournisseur de musique de productions canadien à offrir un service complet en ligne et elle célèbre 15 ans d'activité ce mois-ci.

« Pour maintenir un avantage concurrentiel, nous avons réduit nos prix tout en conservant un service après-vente fiable que les grandes entreprises des droits musicaux ne peuvent pas offrir. »

Music for Productions Inc. a des prix concurrentiels avec plusieurs librairies musicales totalisant plus de 300 000 pièces. Elle offre aussi un service sur mesure de musique personnalisée et des services de supervision qui répondent aux besoins des entreprises à budget limité.

Le site Web a du contenu de plus de 65 labels, dont ces 3 tout nouveaux labels; CDM/French Trade (France), ASX (Audio Socket) (É.-U.) et Squirky Music (R.-U.).

« Les prix de nos abonnements sont de 9 $ à 89 $ par mois et sont en fonction de l'usage personnel, sans but lucratif, pour événements ou pour affaires. Les entreprises requérant des services supplémentaires peuvent communiquer avec nous. Vous pouvez aussi profiter de notre rabais de 25 pour cent ce mois-ci » affirme M. Anfossi.

La société a observé une demande exceptionnelle pour de la musique liée à la pandémie. Elle vient de publier un nouvel album sur son label Impulsion intitulé « Pandemia ».

SOURCE Music for Productions Inc.

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 09:01 et diffusé par :