Ventes d'enregistrements audio en 2019 : la plus forte baisse en 10 ans





QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - En 2019, au Québec, les ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums s'élèvent à 3,6 millions d'unités, une baisse de 24 % par rapport à 2018. Il s'agit de la plus importante baisse annuelle en 10 ans. Durant la décennie 2009-2019, les ventes ont baissé de 66 %. Ce déclin est dû à la popularité croissante des services d'écoute de musique en continu. Seulement entre 2018 et 2019, l'écoute sur ces services a augmenté de 35 % au Canada. C'est ce que révèle le bulletin Optique culture no 70 publié aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Les ventes de disques vinyle se maintiennent dans un marché en baisse

Les ventes d'enregistrements audio en 2019 se détaillent comme suit :

le CD totalise 2,1 millions d'unités vendues, soit une baisse de 26 % par rapport à 2018;

l'album numérique atteint 0,8 million d'unités vendues, soit une diminution de 23 % par rapport à 2018;

la piste numérique, avec 5,9 millions d'unités vendues, est en recul de 27 % par rapport à 2018;

le disque vinyle atteint 181 100 unités vendues, un résultat similaire à celui de 2018 (180 900). Les ventes de vinyles représentent 8 % des ventes sur support physique en 2019 (6 % en 2018).

Maintien de la part de marché des produits québécois

En 2019, la part de marché des produits québécois dans les ventes d'enregistrements audio se situe à 50 % (51 % en 2018). Cette part varie selon les supports :

58 % pour les CD (61 % en 2018);

36 % pour les produits numériques (32 % en 2018).

Parmi les ventes d'albums québécois, la part détenue par les produits en français est de 65 %, en baisse par rapport à 2018 (71 %).

