Le Dr Gabor Maté, un médecin reconnu et auteur à succès, se joint à Numinus en tant que membre de son Conseil consultatif clinique





Maté collaborera avec l'équipe de Numinus à titre consultatif et facilitera les liens au sein de la communauté de la santé mentale

VANCOUVER, le 26 mai 2020 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. («?Numinus?»?; TSX-V : NUMI) est heureuse d'annoncer la nomination du Dr Gabor Maté, MD, CM, en tant que membre du Conseil consultatif clinique de Numinus. Durant plus de 30 ans de travail en médecine familiale, en soins palliatifs et en médecine de la toxicomanie, le Dr Maté a été un pionnier des thérapies et des approches novatrices en ce qui a trait à la santé mentale due à des traumatismes. Son plaidoyer pour la recherche et la sensibilisation en santé mentale lui ont valu une reconnaissance internationale de la communauté des soins de santé.

«?Chez Numinus, nous sommes extrêmement honorés et ravis d'avoir quelqu'un avec le pedigree de Gabor en plus de posséder une expérience sur le terrain?», a déclaré le PDG de Numinus, Payton Nyquvest. «?Gabor offre un aperçu exceptionnel du paysage de la santé mentale et de son avenir, ce qui complète parfaitement nos objectifs et la mission de Numinus.?»

En tant que membre du Conseil consultatif clinique, le Dr Maté sera une ressource vitale afin d'aider Numinus à développer des traitements et à conduire des changements de politique au sein de l'industrie des soins de santé. De plus, le Dr Maté utilisera également son réseau de contacts pour améliorer la collaboration entre Numinus et d'autres chercheurs et groupes de premier plan travaillant dans le traitement des maladies mentales, de la toxicomanie et des traumatismes.

«?Gabor est un clinicien très respecté possédant une grande connaissance relativement aux liens entre les traumatismes et la santé mentale, ainsi que sur les moyens de favoriser la guérison?», explique le Dr Evan Wood, médecin en chef de Numinus. «?Il est à l'avant-garde des stratégies innovantes en matière de santé mentale depuis de nombreuses années et j'ai hâte de collaborer avec lui pour faire avancer le modèle de Numinus.?»

Le Dr Maté est reconnu internationalement pour son expertise en toxicomanie, en traumatologie, en développement de la petite enfance et en lien entre le stress et la maladie. Au-delà de son travail de médecin, il est également un conférencier recherché et un auteur à succès avec des réimpressions dans plus de 25 langues. Son livre sur la toxicomanie a reçu le prix Hubert Evans dans la catégorie littéraire non fictive. Pour ses travaux médicaux et ses écrits révolutionnaires, il a reçu l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au Canada, et le Civic Merit Award de sa ville natale de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Dans le cadre de ses efforts pour accroître la sensibilisation du public aux maladies mentales et contribuer à la communauté locale, le Dr Maté a passé plus d'une décennie à travailler dans le Downtown Eastside de Vancouver afin de soigner des patients confrontés à de graves problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Le Dr Maté continue de repousser les limites et d'identifier de nouvelles voies de guérison et d'avancement en santé mentale.

À propos de Numinus

Numinus est une entreprise basée à Vancouver qui aide à soutenir le désir universel de guérir et de se porter bien. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Salvation Botanicals, Numinus possède une licence d'analyse de cannabis de Santé Canada qui permet à l'entreprise de tester et d'analyser les produits du cannabis provenant de producteurs autorisés. De plus, Salvation Botanicals est un demandeur, à un stade avancé, d'une licence de traitement standard de Santé Canada afin de produire des produits à base de cannabis. Numinus, via la même filiale, possède également une licence de revendeur qui permet à l'entreprise de tester, de posséder, d'acheter et vendre de la MDMA, de la psilocybine, de la psilocine, du DMT et de la mescaline. Elle cherche également à étendre la licence pour inclure des activités telles que l'importation et l'exportation, les tests et la R et D. La licence élargie permettra à Numinus de soutenir un nombre croissant d'études portant sur les avantages potentiels des thérapies psychédéliques à travers des projets de recherche, le développement de produits, ainsi que la fourniture et la distribution de ces substances. Numinus Wellness préconise les thérapies qui améliorent et complètent les options de traitement existantes pour les personnes désirant une santé physique, mentale et émotionnelle durable et se concentre sur les traitements psychédéliques lorsque ceux-ci sont approuvés pour une utilisation thérapeutique et de recherche. Les psychédéliques feront partie de cette offre, mais ne seront offerts pour le traitement qu'une fois approuvés par les régulateurs et les organismes dirigeants, un processus que Numinus contribue à soutenir. Pour plus d'informations, visitez www.numinus.ca

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances concernant les performances futures, sont des «?déclarations prospectives?». Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «?plans?», «?attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est attendu?», «?estimations?», «?prévoit?», «?prévoit?» ou «?ne prévoit pas?», ou «?croit?», ou des variantes de tels mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats «?peuvent?», «?pourraient?», «?pourraient?», «?pourraient?» ou «?seront?» pris, se produiront ou seront réalisés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient sensiblement différents de tout résultat, événement ou développement futur exprimé ou sous-entendu par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la dépendance à l'égard de l'obtention et du maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des licences fédérales, provinciales, municipales, locales ou autres et toute incapacité à obtenir toutes les licences et autorisations gouvernementales nécessaires pour exploiter et agrandir les installations de la Société?; se livrer à des activités qui sont actuellement illégales en vertu de la loi fédérale canadienne et à l'incertitude de la protection existante contre les poursuites fédérales ou autres du Canada?; des changements réglementaires ou politiques tels que des changements dans les lois et règlements applicables, y compris la légalisation fédérale et provinciale, en raison de l'opinion publique incohérente, de la perception de l'industrie de la marijuana à usage médical et pour adultes, des retards ou inefficacités bureaucratiques ou toute autre raison?; tout autre facteur ou évolution susceptibles d'entraver la croissance du marché?; l'historique d'exploitation limité de la Société et le manque de bénéfices historiques?; dépendance à l'égard de la gestion?; les besoins de la Société en matière de financement supplémentaire, et l'effet des conditions du marché des capitaux et d'autres facteurs sur la disponibilité du capital, y compris la clôture des financements envisagés dans les présentes?; la concurrence, y compris celle de concurrents plus établis ou mieux financés?; et la nécessité de garantir et de maintenir des alliances et des partenariats avec les entreprises, y compris avec les clients et les fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

