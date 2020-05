Thingsfactory lance le TF-350 Détecteur de température faciale portatif et anonyme





MONTRÉAL, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faciliter la relance post-COVID-19, Thingsfactory lance le TF-350, le premier détecteur de température faciale entièrement portable adapté tant aux rassemblements qu'aux individus.



Conçu pour une performance en temps réel et une fiabilité à long terme, le TF-350 détecte, analyse et classe la température faciale des humains dans les situations de foule, de file d'attente ou individuelles, sans hésitation et avec une précision de 5 centièmes de degré. Son balayage rapide et son logiciel d'intelligence artificielle intégré réduisent de 95 % les délais de vérification de la température, ce qui représente un précieux gain de temps et accroît la sécurité des travailleurs.



Entièrement développé à Montréal par une équipe expérimentée de spécialistes de l'Internet des objets et des technologies d'intelligence artificielle, l'appareil est équipé d'une microcaméra thermique ultra-sensible et d'un processeur d'une capacité de traitement de 32 TOPS. Notre logiciel de visualisation et d'alerte HeatUp ! est doté de puissants algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance visuelle et la mesure de la température. Sa conception unique, portable et puissante est simple à utiliser et offre une interface utilisateur conviviale pour l'opérateur.



Entièrement portable et robuste, le TF-350 est livré dans une mallette de transport en ABS avec accessoires et câbles et peut être déployé par l'opérateur en moins de deux minutes. Il s'agit d'un composant indispensable pour tout plan de sécurité de redémarrage post-COVID. La TF-350 peut être déployée partout et est la plus adaptée aux situations de trafic intense comme les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux, les écoles, les usines, les lieux publics, les événements, les sports professionnels, les chantiers de construction, les aéroports et les magasins de détail.



Pour des raisons de confidentialité, le TF-350 ne stocke aucune donnée personnelle et répond aux normes de sécurité informatique les plus élevées pour un dispositif de détection.



Actuellement en production, le système TF-350 sera offert à la prévente sur http://www.thingsfactory.co/ à partir du 26 mai 2020, les livraisons pour les premiers acheteurs commenceront à la mi-juin 2020.



À propos de Thingsfactory :

Fondée en 2017 et basée à Montréal, Thingsfactory est une société de développement de produits d'Internet des objets et d'intelligence artificielle spécialisée dans la surveillance en temps réel de systèmes critiques et la prévention des pertes matérielles, financières et humaines. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement de produits et de logiciels, la gestion des opérations et le développement de logiciels pour des clients internationaux à grande échelle, les fondateurs et les employés de Thingsfactory sont fiers de concevoir et de construire des produits de haute qualité qui allient performance et sécurité.

