Green Shield Canada investit dans GenXys pour exploiter la puissance de la pharmacogénomique.

TORONTO, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comme le concept de la médecine personnalisée prend de l'ampleur dans le milieu des soins de santé, Green Shield Canada (GSC) est ravie d'annoncer un investissement dans GenXys, un chef de file canadien en pharmacogénomique, afin de tirer parti des traitements médicamenteux adaptés à l'ensemble du profil de santé individuel, y compris la constitution génétique.



Les deux entreprises collaboreront à la création de nouveaux produits pharmacogénomiques (qui devraient être lancés plus tard dans l'année), en mettant l'accent sur des pratiques d'ordonnance plus éclairées, la réduction des effets indésirables des médicaments et l'amélioration des résultats sur la santé pour les patients.

« GenXys s'est démarqué à titre de partenaire novateur et partage notre engagement à résoudre des problèmes de santé complexes, explique David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC. Depuis longtemps, GSC évalue la valeur des dépenses en matière de soins de santé. Nous souhaitons explorer le rôle de la pharmacogénomique dans l'optimisation des résultats pour la santé des patients et faire progresser la valeur spécifique des dépenses en médicaments. »

« Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de GSC pour façonner l'avenir de la pharmacogénomique, déclare Karl Pringle, chef de la direction de GenXys. Notre partenariat ouvre la porte sur un large éventail de nouvelles possibilités. »

Cet investissement vient juste après la réalisation d'une étude novatrice menée par GSC et HBM+ (sa division de solutions de gestion des régimes de soins de santé) sur les effets de la pharmacogénomique sur plus de 200 patients traités en consultation externe qui ont reçu un diagnostic de problème de santé mentale majeur, dont la dépression et l'anxiété.

Les résultats complets de l'étude seront communiqués plus tard cet été, mais une conclusion importante se dégage : les patients qui ont reçu un traitement fondé sur la pharmacogénomique ont fait état d'améliorations nettement plus importantes sur une période de six mois pour toute une série de mesures des résultats cliniques, dont la gravité de la dépression et de l'anxiété ainsi que le degré d'invalidité.

« Nous avons toujours pensé que la question essentielle laissée sans réponse était de savoir si l'accès par les cliniciens aux résultats des tests pharmacogénomiques améliorerait les résultats pour la santé des patients, ajoute M. Willows. Cette étude a clairement démontré que c'est possible, renforçant ainsi notre conviction selon laquelle les traitements fondés sur la pharmacogénomique ont un impact positif. »

