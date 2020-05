Aide à l'enfance Canada et GSK aident des enfants touchés par la crise survenue à Cat Lake, dans le nord de l'Ontario, à surmonter des problèmes de santé mentale





Des jeunes de la Première Nation de Cat Lake lancent un vidéoclip intitulé « Run Free », dans le cadre du programme artistique Hurt & Healing

TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Des enfants âgés de 8 à 14 ans issus de la Première Nation de Cat Lake, dans le nord de l'Ontario, ont écrit et réalisé un vidéoclip intitulé « Run Free (vivre libre) », dans lequel ils présentent une chanson parlant d'amour, d'unité, de valeurs familiales et de liens avec la nature.

Depuis maintenant plus d'un an, les habitants de la Première Nation de Cat Lake vivent une situation d'urgence en matière d'hébergement et de santé publique, une crise qui a des conséquences, tant physiques que mentales, sur la santé de nombreux enfants.

Grâce au programme artistique Hurt & Healing d'Aide à l'enfance, réalisé en collaboration avec des artistes autochtones de l'organisme N'we Jinan et avec l'appui de GSK, partenaire de longue date, des jeunes ont appris à s'exprimer pour partager leurs pensées et leurs émotions à travers l'écriture de textes, la créativité musicale et le chant. Ce projet donne aux enfants des moyens de surmonter leurs traumatismes, d'accroître leur résilience et leur bien-être émotionnel, tout en leur permettant de faire porter leurs voix, leurs histoires et leurs perspectives de vie en tant que jeunes membres de la communauté de Cat Lake. Le programme vise également à diriger les jeunes vers des services de soins adaptés à leurs besoins en santé mentale.

« Cet atelier était incroyable! Le premier jour, tous les enfants étaient silencieux et timides, et vers la fin on riait tous ensemble, relate Danyelle Wesley, agente de prévention et de liaison pour l'enfance et la famille dans la Première Nation de Cat Lake. Je sais que je n'aurais pas pu faire ce qu'ils ont fait : se tenir face à la caméra et chanter pour la première fois. Je suis tellement fière de ce qu'ils ont accompli! Désormais, la communauté de Cat Lake et les jeunes pourront dire : "Notre chanson est sur YouTube, allez l'écouter!". Les gens de Cat Lake ont vraiment de quoi être fiers. »

Alors que l'arrivée de la COVID-19 apporte son lot supplémentaire de difficultés pour la communauté et que de nouveaux défis surgissent, les programmes d'aide à la santé mentale sont plus que jamais une nécessité. L'organisme Aide à l'enfance poursuit son soutien et continuera de répondre aux besoins des enfants touchés par cette crise à Cat Lake, ainsi que dans d'autres communautés autochtones isolées de partout au pays.

« Ces enfants ont réussi quelque chose de remarquable. Chaque enfant, chaque adolescent a le droit de s'exprimer librement et d'avoir accès à une plateforme qui donne une résonnance à sa voix, affirme Bill Chambers, président et chef de la direction d'Aide à l'enfance Canada. En temps de crise, les enfants vivent parfois des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir. Avec un soutien adéquat, des outils et des programmes novateurs tels que l'utilisation des arts et de la créativité comme bases de la guérison et de la gestion des émotions difficiles, la résilience des enfants peut rayonner. Nous sommes extrêmement fiers de travailler en collaboration avec des artistes autochtones afin d'offrir des programmes culturellement adaptés à des communautés comme celle de Cat Lake, là où ils sont essentiels », ajoute monsieur Chambers.

« Depuis 2016, GSK et Aide à l'enfance ont apporté leur soutien à plus de 30 communautés des Premières Nations de l'Ontario, du Manitoba et de l'Alberta pour les aider à développer leur résilience face aux situations de crise comme les inondations et les incendies, ainsi que face aux blessures physiques et morales. Le programme artistique Hurt & Healing offre, aux enfants de Cat Lake, une voix leur permettant d'améliorer leur santé et leur bien-être et de partager un peu de leurs expériences, de leur vie et de leur communauté », déclare Alison Pozzobon, directrice des communications corporatives et de l'engagement communautaire à GSK.

Accédez à la vidéo intégrale, aux photos et au contenu exclusif des coulisses : https://www.contenthubsavethechildren.org/Share/tf67cesx6m5knq8lvlcp7ewfm64b0830

