/R E P R I S E -- Avis de convocation - Présentation du mémoire de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec devant la Commission Laurent/





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Demain, 26 mai, 14h, l'Ordre des travailleurs sociaux et de thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec présente son mémoire intitulé Un rendez-vous incontournable, devant la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Le mémoire sera défendu par la présidente de l'OTSTCFQ, Mme Guylaine Ouimette, T.S., secondée par Mme Geneviève Cloutier, T.S., courtière de connaissances.

