Azimut reprend les forages sur la découverte aurifère d'Elmer

LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce la reprise des forages sur la Propriété Elmer, détenue à 100 % par la Société. Le projet Elmer est localisé dans la région de la Baie James-Eeyou Istchee au Québec.

Le programme de forage au diamant de 6 000 mètres (30 forages) sera réalisé avec deux foreuses, tel que planifié initialement. L'objectif est d'évaluer les extensions de la découverte aurifère de Patwon qui consiste en de multiples et larges intersections minéralisées en forage, incluant 3,12 g/t Au sur 102,0 m. La plupart des secteurs à forer sont accessibles tout au long de l'année (voir communiqués de presse du 14 janvier et du 18 mars 2020).

Les cinq zones cibles principales (ELM-1 à ELM-5) sont localisées dans un corridor très prospectif de 2,5 km par 1,0 km qui demeure ouvert latéralement. Les zones cibles sont principalement définies par des anomalies de polarisation provoquées (« PP »), réparties en plusieurs axes subparallèles sur une longueur cumulative de 7 km au minimum.

Azimut a mis en place des mesures de protection strictes pour ses opérations selon les guides élaborés par l'INSPQ et la CNESST dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les protocoles de la Société ont été revus par le Gouvernement de la Nation Crie. Azimut reconnaît l'excellente collaboration des autorités cries pour aider à avancer les opérations dans ces circonstances très difficiles. La Société a suspendu ses programmes d'exploration en mars (voir communiqué de presse du 25 mars 2020) pour respecter le décret du gouvernement du Québec en réponse à la pandémie de la COVID-19.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 65,7 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

