75 % des professionnels de la cybersécurité déclarent que le travail à distance a entraîné un changement considérable dans les programmes Internet des services financiers, selon un sondage réalisé par le FS-ISAC

RESTON, Virginie, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Centre de partage et d'analyse d'informations dans le domaine des services financiers (FS-ISAC pour Financial Services Information Sharing and Analysis Center), un consortium sectoriel qui s'engage à réduire le cyberrisque au sein du système financier mondial, a annoncé aujourd'hui que 75 pour cent des professionnels de la cybersécurité représentant des institutions financières à travers le monde ont réalisé des changements radicaux dans les programmes de cybersécurité de leur entreprise pour faire face à l'évolution rapide vers une situation de travail à distance en raison de la pandémie du COVID-19, selon un sondage réalisé par le FS-ISAC.

Le FS-ISAC a interrogé 871 professionnels de la cybersécurité travaillant au sein d'institutions financières à travers le monde lors de son sommet virtuel le 19 mai, qui a réuni plus de 3 000 professionnels de la cybersécurité du secteur des services financiers. Le sondage a évalué les tendances qui, entraînées par la pandémie, ont eu le plus grand impact sur leurs programmes de cybersécurité.

Des principales conclusions du sondage, on notera que :

Les outils bancaires numériques étaient prêts à gérer en toute sécurité une énorme augmentation du volume puisque seulement trois pour cent des personnes interrogées considèrent que ces outils ont entraîné des changements de programme importants

Onze pour cent des personnes interrogées ont déclaré que les inquiétudes concernant les risques tiers ont conduit à un changement radical

Quarante-six pour cent ont déclaré que leur institution financière est susceptible d'investir davantage dans la cybersécurité après la pandémie

« Le passage accéléré au travail à distance a entraîné une évolution rapide du panorama des cybermenaces », a déclaré Steve Silberstein, PDG du FS-ISAC. « Alors que les effets de cette pandémie continuent de se dérouler, les RSSI et les équipes de cybersécurité adaptent en permanence leurs programmes de cybersécurité pour faire face à une nouvelle situation qui est tout sauf normale. »

Afin de soutenir ses près de 7 000 membres concernant le partage d'informations sur les cybermenaces, y compris celles liées à la pandémie, le FS-ISAC a lancé la FS-ISAC Intelligence Exchange (plateforme d'échange de renseignements) en avril 2020. La plateforme comprend une nouvelle application de partage de renseignement sur Internet et une fonction de chat sécurisé pour une communication et une collaboration en temps réel. Depuis son lancement, plus de 6 000 utilisateurs dans le monde ont adopté la nouvelle plateforme. Pour plus d'informations sur l'Intelligence Exchange, rendez-vous sur notre site Internet.

