L'éclairage LED à large spectre de Fluence, sélectionné pour une nouvelle serre de quarantaine high-tech aux Pays-Bas

Fluence by OSRAM (Fluence) a été l'entreprise sélectionnée par la Wageningen University & Research (WUR) comme fournisseur de l'éclairage de Serre Red, la nouvelle serre de quarantaine high-tech de l'université. Serre Red sera utilisée pour la recherche essentielle sur les maladies des plantes, provoquées par les virus, bactéries, champignons et nématodes parasites (y compris les pathogènes de quarantaine), ainsi que pour la recherche sur les organismes génétiquement modifiés.

Construite par Bosman van Zaal, Serre Red est l'une des installations de quarantaine pour la recherche les plus "à la pointe" réalisées à ce jour. Elle comprend 63 compartiments, d'une superficie de 15 à 52 m² avec système individuel de contrôle du climat, de filtrage de l'air et de sas d'accès. Le matériel technique perfectionné a été installé dans un couloir souterrain afin d'éviter un excès d'ombre sur la surface. Autres caractéristiques de cette serre entièrement contrôlée électroniquement : double vitrage isolant, ombrage extérieur, stockage de chaleur ou de froid, et autoclaves permettant de stériliser toutes les matières, y compris l'eau et les déchets avant qu'ils ne quittent la serre.

Éclairage à large spectre : choisir LED et non HPS

Pour réduire l'influence de la lumière artificielle sur leurs expériences, les chercheurs du WUR ont eu besoin d'un éclairage à large spectre. Unifarm, le centre de recherche de l'université sur les serres et les cultures, a mené une consultation sur le marché en novembre et décembre 2019, puis a sélectionné quatre fabricants dans le cadre d'un appel d'offres en janvier 2020. Fluence a obtenu la commande en avril après que les quatre solutions potentielles aient été examinées par le comité scientifique de WUR.

"Traditionnellement nos serres sont équipées d'un éclairage HPS", a déclaré Dolf Straathof, directeur d'Unifarm. "Notre souhait étant d'éliminer tout effet que l'éclairage artificiel pourrait avoir sur les essais, nous avons cherché la solution qui se rapprochait le plus du spectre que notre équipe scientifique qualifiait d'optimal".

"Fluence faisait partie des entreprises consultées, et proposait des niveaux de lumière plus élevés que ceux que nous avions indiqués au départ, ce qui concordait avec les recommandations de nos chercheurs," a poursuivi M. Straathof. "La solution PhysioSpec® proposée par Fluence correspondait également à nos exigences en termes de spectre. En fin de compte, Fluence nous offrait la meilleure solution possible et allait au-delà de nos exigences au point de vue homogénéité, avec un niveau optimal de celle-ci adaptée aussi bien aux plantes basses et hautes dans l'ensemble des compartiments."

Optimiser les niveaux de lumière et l'homogénéité

Chaque compartiment disposera de contrôles individuels de l'éclairage, reliés au système de contrôle du climat Hoogendoorn.

"C'est la première fois que la WUR choisit des LED, et précisément des LED à large spectre, comme solution standard d'éclairage pour une serre de recherche chez Unifarm," a déclaré Theo Tekstra, directeur technique de Fluence pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et responsable de la conception du projet et de sa mise en oeuvre. "Les solutions LED ont aussi l'avantage de pouvoir être contrôlées sans modification du spectre ni perte d'efficacité, elles offrent des niveaux constants de lumière et une DLI optimale (Daily Light Integral - Lumière Quotidienne Intégrale). En utilisant nos installations compactes VYPR 2x2 à spectre complet avec les nouveaux pilotes PSU compacts et les réflecteurs VYPR, nous réduisons au minimum l'ombrage et optimisons l'homogénéité globale. Nous sommes extrêmement fiers que notre solution ait été retenue comme la meilleure dans l'appel d'offres et d'avoir obtenu le contrat de ce projet prestigieux."

Recherche primordiale pour les producteurs du monde entier

Fluence favorise, soutient et participe à des projets de recherche en horticulture dans le monde entier, y compris en tant que membre du Club des 100 de Recherche de Wageningen, au sein de la Business Unit WUR pour l'Horticulture sous serre à Bleiswijk.

La propagation d'infections virales, comme le " tomato brown rugose fruit virus " (ToBRFV), demeure un problème important pour les producteurs du monde entier. La nouvelle installation Serre Red permettra à la WUR d'étendre et d'intensifier ses capacités de recherches, conservant ainsi sa position de leader mondial en matière de recherche sur les pathogènes dans le domaine horticole.

"Actuellement, le virus ToBRFV est une menace pour les tomates, le poivrons et les piments dans le monde entier, amenant à fermer aux visiteurs la plupart des serres de production, et générant une augmentation des coûts pour les producteurs du fait des désinfections à grande échelle et autres mesures préventives," a déclaré Dr. Theoharis Ouzounis, scientifique expert en horticulture chez Fluence. "Il n'existe aucun autre traitement que la prévention, et des dégâts considérables ont été rapportés au niveau mondial. La recherche en matière de prévention et de traitement des maladies virales est extrêmement importante pour protéger notre production alimentaire."

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., une filiale à 100% d'OSRAM, crée des solutions d'éclairage LED des plus performantes et des moins énergivores, destinées à la production agricole commerciale et la recherche appliquée. Fluence est le principal fournisseur d'éclairage LED et collabore avec les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre, afin d'optimiser la production. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin au Texas, son siège social EMEA se situe à Rotterdam en Hollande. Pour plus d'informations sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

