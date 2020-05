Facebook Canada lance un programme de subventions et de nouvelles aides pour les petites entreprises





Aujourd'hui, Facebook Canada a dévoilé plusieurs nouvelles initiatives pour venir en aide aux petites entreprises touchées par la COVID-19, notamment près de 3,5 millions de dollars en subventions, y compris les programmes de formations virtuelles, et de nouvelles fonctionnalités dans les applications Facebook pour encourager les entreprises locales.

« Nous savons que les petites entreprises sont durement touchées et nous voulons les aider », affirme Garrick Tiplady, directeur général de Facebook et Instagram Canada. « Nous sommes au courant des défis auxquels les propriétaires de petites entreprises doivent faire face et nous voulons leur offrir toutes les ressources qui peuvent leur être utiles, ce qui comprend bien entendu de l'aide financière. »

Une aide directe pour les petites entreprises canadiennes

Au mois de mars, Facebook avait annoncé des subventions de 100 millions de dollars destinés à 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays dans le but d'aider celles qui étaient le plus durement touchées par le ralentissement économique causé par la pandémie de COVID-19. Au Canada, entre le 26 mai et le 2 juin, les propriétaires de petites entreprises pourront soumettre une demande de subvention de plus de 5 000 $ en espèces et crédits publicitaires.

Près de 3,5 millions de dollars en subventions sont disponibles pour environ 650 petites entreprises situées dans les villes où Facebook a des bureaux : Toronto, Ottawa-Gatineau, Montréal et Vancouver. Les entreprises ne sont pas obligées d'avoir une présence sur Facebook pour faire une demande.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et sur la façon de soumettre une demande de financement à facebook.com/grantsforbusiness

Facebook s'engage à faire participer des experts locaux dans la communauté des petites entreprises afin de s'assurer de tenir compte des besoins des propriétaires de petites entreprises. Le conseil consultatif du programme, composé de membres provenant de la Chambre de commerce du Canada, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, du Toronto Region Board of Trade ? World Trade Centre Toronto, du Ottawa Board of Trade, de la Chambre de Commerce de Gatineau et du Greater Vancouver Board of Trade, fourniront à Facebook et aux partenaires du programme un point de vue et une expertise à l'échelle locale.

Outiller les petites entreprises avec les compétences nécessaires pour se réorienter

En 2019, seulement 4 petites et moyennes entreprises canadiennes sur 10 affirmaient offrir le commerce électronique sur leur site Web,[1] et en 2017, près de la moitié (46 %) n'avait simplement pas de site Web.[2]À une époque où les gens devront de plus en plus magasiner en ligne, il est évident que les petites et entreprises canadiennes devront rapidement adopter des stratégies numériques pour demeurer viables. Cette situation est des plus critiques les petites entreprises emploient une majorité de Canadiens[3] partout au pays et elles sont au coeur de notre économie locale. Afin d'aider les entreprises à faire le saut en ligne, Facebook Canada présentera en juin une série de formations virtuelles gratuites en partenariat avec la Chambre de commerce du Canada et le Réseau de résilience des entreprises canadiennes. La première séance se tiendra le 3 juin et sera accessible à reseauderesiliencedesentreprisescanadiennes.ca

Aussi, les propriétaires de petites entreprises peuvent se joindre au groupe Boost with Facebook Canada, où ils peuvent avoir accès à des conseils de leurs pairs et d'experts, ainsi que visiter la page Facebook Centre de ressources pour entreprises, qui contient des conseils et de l'information pour aider les entreprises durant la crise, et de la formation et des ressources virtuelles.

Aider les gens à soutenir les entreprises qu'ils aiment

Facebook a ajouté des nouveautés qui permettent aux gens de soutenir et de découvrir des petites entreprises, ainsi que des outils pour garder les entreprises informées et connectées à leurs clients, y compris :

Campagne de financement pour les petites entreprises locales : Facebook a élargi sa politique de collecteurs de fonds personnels pour donner la possibilité aux gens de faire des collectes de fonds pour les entreprises locales qui subissent les répercussions de la COVID-19. Les propriétaires d'entreprises peuvent également créer une collecte de fonds personnelle sur Facebook pour leur entreprise et demander à leurs loyaux clients de les soutenir pendant cette crise.

Campagne de financement pour les petites entreprises locales : Facebook a élargi sa politique de collecteurs de fonds personnels pour donner la possibilité aux gens de faire des collectes de fonds pour les entreprises locales qui subissent les répercussions de la COVID-19. Les propriétaires d'entreprises peuvent également créer une collecte de fonds personnelle sur Facebook pour leur entreprise et demander à leurs loyaux clients de les soutenir pendant cette crise.

: Les entreprises peuvent maintenant Collant « Soutenez les petites entreprises » : Ce nouveau collant Instagram

Citations

« Les petites entreprises de tout le pays luttent pour garder leurs portes ouvertes et surmonter les nombreuses difficultés engendrées par la COVID-19. Résilientes et novatrices comme elles sont, elles ont besoin de tout le soutien que l'on peut leur apporter, et elles le méritent. Personne ne comprend aussi bien les besoins des entreprises que les entreprises elles-mêmes, et c'est pourquoi la Chambre de commerce du Canada a créé le Réseau de résilience des entreprises canadiennes. Le programme de subventions de Facebook et la série de webinaires s'inscrivent dans l'esprit d'entraide qui caractérise les entrepreneurs, et le fait d'une façon concrète et locale. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises des communautés où Facebook a des racines canadiennes, » - Perrin Beatty, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

« À l'heure actuelle, les PME ont besoin de toute l'aide qu'elles peuvent obtenir. Selon le dernier sondage de la FCEI, la moitié des propriétaires d'entreprise craignent ne pas pouvoir payer leur loyer de juin sans aide supplémentaire du gouvernement. Ces subventions, ainsi que les autres programmes de soutien de Facebook et de la FCEI, aideront les petites entreprises à devenir plus résilientes tandis que nous travaillons à garantir une reprise vigoureuse. Nous sommes aussi heureux de travailler de concert avec Facebook afin d'offrir des mesures d'aide à de nombreux entrepreneurs dans le besoin et nous sommes fiers de soutenir ses efforts pour promouvoir le commerce de proximité » ?Corinne Pohlmann, vice-présidente principale, Affaires nationales et partenariats à la FCEI.

« Nous sommes fiers de nous associer à Facebook Canada et à nos collègues des différentes chambres de commerce au Canada pour offrir cet important programme de subventions aux petites entreprises de notre région. Ce programme s'aligne très bien sur le soutien tactique dont notre milieu des affaires a besoin en ce moment; un accès rapide au financement, du soutien pour réorienter leurs activités vers le numérique et la capacité de promouvoir l'achat local. C'est une démonstration du type de pensée novatrice qui fera avancer les membres de notre milieu des affaires pendant cette période difficile et les rendra plus fort pour l'avenir. » ? Sueling Ching, président et PDG, Ottawa Board of Trade

«La Chambre de commerce de Gatineau est heureuse de s'associer à Facebook pour contribuer au soutien et à la relance des entreprises de la région. Cette collaboration démontre l'importance de travailler tous ensemble et sur tous les fronts pour assurer la vitalité de notre développement économique pendant et après la crise. Plus que jamais, l'achat local doit être supporté et cette initiative fera certainement une différence pour plusieurs petites entreprises.» - Anne-Marie Proulx, Directrice générale de la Chambre de commerce de Gatineau

«?Au moment où nous orientons nos efforts sur la relance de notre pays, l'accès au marché numérique est plus important que jamais. Nous sommes heureux de nous associer à Facebook pour déployer notre nouveau programme de subventions qui aidera les petites entreprises à augmenter leur présence sur le Web. Ces aides financières s'ajoutent à notre Recovery Activation Program qui vise à aider les entreprises de la région de Toronto à transformer leurs activités numériques. Ces outils technologiques et ces aides aux entreprises sont essentiels à la relance de notre économie.?» - Leigh Smout, directeur général, World Trade Centre Toronto, Toronto Region Board of Trade

« Les petites entreprises sont le pilier de l'économie, et elles affrontent la pandémie au mieux de leur capacité. Ces subventions constituent une aide précieuse et qui tombe à point pour les entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de main pour accélérer le virage numérique et la relance économique. » ? Bridgitte Anderson, présidente et cheffe de la direction, Greater Vancouver Board of Trade

