Biotalys reçoit une subvention de recherche de 1,6 million d'euros de la part de VLAIO





GAND, Belgique, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une entreprise de transformation alimentaire et de protection des cultures et des aliments, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention de recherche de 1,6 million d'euros de la part de Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO). Cette subvention s'étalera sur trois ans et soutiendra le développement accéléré d'usines cellulaires microbiennes rentables pour la production industrielle d'une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines de Biotalys.



Dans ses commentaires, Hilde Revets, CSO de Biotalys, a déclaré : « Ce financement nous permettra de développer une boîte à outils exclusive et à la pointe de la technologie de systèmes de production microbienne, spécialement conçue pour atteindre des niveaux élevés de production de protéines, un composant essentiel du moteur de R&D de Biotalys. Il existe une demande croissante de biocontrôles sûrs, efficaces et compatibles avec les prix. La création d'une telle plateforme de production à haute performance positionne Biotalys de manière unique pour répondre à ce besoin. Nous tenons à remercier VLAIO pour son engagement continu à soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation en Belgique. »

Patrice Sellès, PDG de Biotalys, a déclaré : « Nous sommes ravis que VLAIO reconnaisse notre avancée scientifique ayant permis de découvrir et de développer des biocontrôles sûrs et durables à base de protéines avec une efficacité élevée et constante, dans le but d'aider les agriculteurs à protéger les rendements et à réduire le gaspillage alimentaire. Cette subvention nous permettra de continuer à développer une plateforme de production puissante et rentable. Il s'agit d'une étape essentielle pour Biotalys, visant à façonner l'avenir d'un approvisionnement alimentaire durable et sûr. »

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable. Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, Biotalys développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette. Combinant les caractéristiques de haute performance et la cohérence des produits chimiques avec le profil d'innocuité propre des produits biologiques, Biotalys fournit des agents idéaux de protection des cultures pour les applications avant et après la récolte. Le biofongicide principal de Biotalys, BioFun-1, a démontré une efficacité constante et élevée contre les grands ravageurs, tels queBotrytis cinerea et le mildiou poudreux, dans le cadre d'un essai mondial sur le terrain portant sur les fruits et légumes. La société est sur la bonne voie pour soumettre les dossiers d'enregistrement courant 2020 et prévoit de lancer BioFun-1 aux États-Unis en 2022, suivi par des introductions sur le marché mondial. Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Flanders Institute for Biotechnology) et a levé à ce jour 61 millions d'euros (66 millions USD) auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La société est implantée dans le cluster de biotechnologies de Gand, en Belgique. Davantage de renseignements sont disponibles sur www.biotalys.com .

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 02:05 et diffusé par :