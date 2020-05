48North Cannabis Corp. annonce une augmentation de ses revenus de 55 % au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020





TORONTO, le 25 mai 2020 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV:NRTH), un producteur sous licence verticalement intégré, axé sur la fabrication de produits de haute qualité, le développement de marques progressistes et stimulantes et la culture à faible coût, a publié ses résultats d'exploitation et financiers pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2020. Les états financiers et le rapport de gestion connexe de la Société pour la période sont accessibles sur le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com et sur le site Web de la Société à www.48nrth.com/investors.

Faits saillants financiers et d'exploitation du troisième trimestre de 2020

Le chiffre d'affaires a atteint 2,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation en glissement trimestriel de 55 % par rapport aux revenus du deuxième trimestre de 2020 qui s'élevaient à 1,8 million de dollars et une augmentation de 307 % par rapport aux revenus du troisième trimestre de 2019, qui étaient de 689 000 $.

Au cours du troisième trimestre, 48North a terminé la construction de la Good:House, une installation d'extraction de pointe qui devrait permettre de traiter 30 000 kg de cannabis annuellement. En plus de sa capacité actuelle de production de fleurs séchées et de produits de prochaine génération, la Société met actuellement en service des chaînes d'emballage automatisées pour les fleurs séchées, ce qui lui permet d'augmenter sa capacité de fabrication de joints préroulés et de produits topiques et lui procure un espace d'entreposage sûr.

Par conséquent, 48North a annoncé le lancement de son partenariat stratégique avec Fume Labs, Inc, une filiale de Humble & Fume Inc. Ce partenariat permettra à la Société de fabriquer les produits de vapotage de marques 48North et humble+fume, d'obtenir des contrats de fabrication de produits de cannabis destinés aux marques, producteurs autorisés et commerces de détail du secteur du cannabis tout en tirant profit du vaste réseau de vente et de distribution de humble+fume à l'échelle nationale et d'agir à titre de bureau de vente pour les produits fabriqués dans l'installation.

De plus, la Société a terminé la construction de l'installation de séchage conçue à cette fin à la ferme Good:Farm, ce qui lui procure la capacité de suspendre la récolte de cannabis de 48North cultivé à l'extérieur. La Société a présenté une demande de modification de permis le 8 mai 2020, et elle s'attend à obtenir les autorisations nécessaires avant la récolte automnale. Si vous souhaitez découvrir les progrès réalisés au sein des installations de production de 48North, cliquez ici pour voir la vidéo récemment publiée par la Société.

48North a lancé récemment sa gamme initiale de produits de cannabis de prochaine génération, notamment son premier vaporisateur-stylo et sa première crème topique. De plus, la Société offre maintenant du cannabis cultivé au soleil en Alberta , et une première marque de fleurs séchées de la Société est maintenant offerte au Québec.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 17,8 millions de dollars à la fin du trimestre. Au cours du troisième trimestre, la Société a utilisé 14,8 millions de dollars, dont 6 millions de dollars liés aux activités d'exploitation, 4,7 millions de dollars en éléments hors trésorerie du fonds de roulement et 4,1 millions de dollars liés aux activités d'investissement et étroitement liées à l'acquisition de ses propriétés, à son usine et à son équipement.

Au cours du trimestre, la Société a réévalué ses hypothèses touchant le permis, le fonds commercial et les montants associés aux actifs incorporels, en particulier, afin de déterminer s'il existait une dépréciation par rapport à la valeur du bilan. Par conséquent, la Société a déterminé que le fonds commercial et les actifs incorporels liés aux acquisitions de Rare Industries, Inc. (« Rare ») et de Sackville & Co. Merchandising Ltd. (« Sackville ») avaient subi une perte de valeur. Par conséquent, ces acquisitions ont été annulées à la fin du trimestre. Cela s'est traduit par une perte de valeur du fonds commercial et une charge de dépréciation de 4,1 millions de dollars au cours du trimestre.

La Société a également examiné les hypothèses sous-jacentes concernant la valeur des stocks et, compte tenu des tendances actuelles du marché concernant le prix de vente prévu par gramme, elle a réduit le prix de vente prévu par gramme pour son cannabis cultivé à l'extérieur, qui est passé de 1 $ à 0,50 $. Ainsi, au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a augmenté de 5,4 millions de dollars les rajustements apportés à la juste valeur marchande des stocks sur l'état des pertes.

En ce qui concerne l'avenir, on peut s'attendre à une diminution des dépenses trimestrielles de 48North parallèlement à une augmentation des revenus découlant de la vente d'autres produits de cannabis - au sein de nouveaux marchés et grâce au lancement de nouvelles UGS dans les marchés existants - et à ce que la Société établisse des relations d'affaires avec des marques de cannabis, des commerces de détail, de nouveaux producteurs autorisés et des sociétés pharmaceutiques.

Événements subséquents à la clôture du troisième trimestre de l'exercice 2020

48North a choisi de se concentrer sur la réussite de la plantation de sa deuxième saison à la ferme Good:Farm. À ce jour, la Société utilise les trois serres à arceaux de la ferme pour propager ses clones, en apportant les modifications nécessaires au sol. Elle a également éliminé tout le plastique à usage unique dans la ferme. De plus, la Société a terminé la construction de l'installation de séchage de pointe de la ferme et a présenté la modification de permis applicable le 8 mai 2020. Par conséquent, la Société s'attend à obtenir les autorisations nécessaires de Santé Canada à temps pour la récolte d'automne. Enfin, la Société prévoit commencer la plantation de ses clones et le processus d'ensemencement à la ferme Good:Farm au début du mois de juin, soit un bon mois avant la saison 2019.

48North a lancé une gamme de nouveaux produits au sein de nouveaux marchés, y compris des produits de vapotage, des produits topiques et des UGS supplémentaires, notamment des fleurs cultivées à l'extérieur, des fleurs cultivées à l'intérieur, des fleurs offertes à un prix accessible et des joints préroulés. De plus, 48North offre maintenant sa gamme de produits en Colombie-Britannique et en Saskatchewan . En ce qui concerne l'avenir, la Société prévoit étendre immédiatement ses activités au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

À cette fin, 48North est parvenue à commercialiser sa biomasse de cannabis provenant de la ferme Good:Farm et a lancé sa première mouture de produits de cannabis de prochaine génération. La commercialisation de ces produits s'est traduite par de solides ventes à ce jour, et la Société s'attend à ce que cette tendance se poursuive.

48North a conclu une importante entente d'approvisionnement avec Cannabis Médical de Shoppers Drug Mart Inc. (« Shoppers »), une filiale de Shoppers Drug Mart Inc. Conformément aux modalités de l'entente, 48North deviendra un fournisseur de cannabis et de produits de cannabis par l'entremise de la plateforme de vente en ligne de Shoppers. Par conséquent, les produits de marque et les marques autorisées de 48North seront maintenant offerts aux patients de Cannabis Médical de Shoppers Drug Mart de partout au Canada .

48North a conclu une entente d'approvisionnement avec Pax Labs (Canada) Inc. Lors du lancement, les laboratoires Fume Labs fabriqueront deux cartouches d'huile de cannabis pour les vaporisateurs PAX Era et PAX Era Pro, lesquelles seront offertes aux consommateurs au cours du trimestre.

) Inc. Lors du lancement, les laboratoires Fume Labs fabriqueront deux cartouches d'huile de cannabis pour les vaporisateurs PAX Era et PAX Era Pro, lesquelles seront offertes aux consommateurs au cours du trimestre. De plus, 48North est parvenue à fonctionner au maximum de sa capacité tout au long de la crise de COVID-19. Grâce à la mise en oeuvre de protocoles renforcés en matière de santé et de sécurité, la Société a été en mesure d'accroître sa production, de lancer de nouveaux produits, de pénétrer de nouveaux marchés, de terminer ses activités de construction et de commencer la production de sa deuxième saison à la ferme Good:Farm. Par conséquent, 48North a constaté une augmentation de ses ventes depuis le début de la pandémie.

Dans le but de se concentrer davantage sur le marché canadien, la Société a annoncé qu'elle se départissait de deux entreprises. Plus précisément, 48North a remis à leurs précédents propriétaires Rare et Sackville, deux sociétés de cannabis établies aux États-Unis.

Enfin, la Société a lancé la deuxième version de Latitude, l'outil omnicanal d'acquisition de clients de 48North axé sur l'établissement de la marque, le ciblage de nouveaux clients et la participation active des consommateurs actuels de 48North.

« Ce trimestre a marqué une étape importante pour 48North, a déclaré Charles Vennat, président-directeur général de 48North Cannabis Corp. Lorsque j'ai été nommé PDG de l'entreprise, j'ai hérité d'une marque solide très recherchée par les consommateurs. Toutefois, nous avons dû apporter les améliorations nécessaires sur les plans opérationnel et structurel pour répondre à cette demande.

Nous avons maintenant posé les bases d'une croissance future accélérée et soutenue, et ce, tout en augmentant nos revenus trimestriels de 55 %. Notre stratégie repose sur notre détermination à fabriquer des produits de cannabis de haute qualité pour notre propre marque et pour d'autres marques de premier plan et sur notre engagement à l'égard des pratiques de culture à faible coût qui entraînent une biomasse constante.

Au cours des prochains trimestres, 48North continuera de répondre à la demande des consommateurs grâce à l'intégration de produits et de marques au marché de la consommation adulte, fera l'annonce de nouveaux contrats de fabrication découlant de partenariats et demeurera fidèle à la vision de la Société voulant que des produits naturels et de grande qualité puissent créer des expériences stimulantes qui favorisent le bien-être et que le cannabis de bonne qualité puisse donner aux consommateurs la latitude nécessaire pour bien vivre », a poursuivi M. Vennat.

Pour ces raisons, la Société a également annoncé la nomination de Susan Nickle au conseil d'administration de la Société. Susan est une dirigeante accomplie et stratégique qui a à coeur l'excellence de l'exploitation et de la gouvernance. À l'heure actuelle, Susan est vice-présidente exécutive, chef des ressources humaines et avocate-conseil générale au London Health Sciences Centre. De plus, la Société a annoncé le départ d'Alan Gertner du conseil d'administration de 48North, sans délai. La Société remercie Alan de son apport.

48North a octroyé un total de 1 119 000 options d'achat d'actions (chacune constituant une « option ») à des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Société. Les options et les unités d'action subalternes sont conférées en fonction du temps écoulé ou de l'atteinte d'objectifs spécifiques. Les objectifs précis des options et des unités d'action subalternes varient selon les fonctions et les responsabilités du bénéficiaire. Chaque option peut être échangée contre une action ordinaire (« action ») de la Société à un prix de 0,255 $ par action pour une période de trois ans à partir de la date de l'octroi. Chaque unité d'action subalterne peut être échangée contre une action pour une période allant jusqu'à trois ans à partir de la date de l'octroi. Toutes les options et unités d'action subalternes ont été octroyées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société et au régime d'unité d'action subalterne, lequel a préalablement été approuvé par les actionnaires de la Société ainsi que par la Bourse de croissance TSX.

Principales données financières

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.









Trimestre clos le 31 mars 2020 Période de neuf mois close le 31 mars 2020 Revenus 2 805 875 6 208 656 Perte nette 17 796 148 21 587 336 Total de l'actif 77 935 787 77 935 787 Total du passif 9 367 328 9 367 328 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 821 274 17 821 274

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2020

Quand : Le 26 mai 2020 à 8 h 30 (HE)

Numéro à composer : 1 888 231-8191

Le numéro d'identification de la conférence est le 3192859 et on vous demandera de fournir votre nom et celui de votre entreprise.

48North

48North Cannabis Corp. (TSXV: NRTH) est une société de cannabis intégrée verticalement axée sur la fabrication de produits de haute qualité, le développement de marques progressistes et stimulantes et la culture à faible coût. 48North élabore des formules et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs et se positionne pour la fabrication en sous-traitance de produits similaires pour des tiers. 48North exploite la ferme Good:Farm, une ferme biologique de 100 acres qui produit du cannabis cultivé biologiquement, et fournit l'important avantage d'être un précurseur dans la production à faibles coûts de produits à base d'extrait de cannabis de prochaine génération. De plus, 48North exploite deux installations intérieures de production de cannabis autorisées en Ontario. 48North fait pousser des cultivars uniques dans sa filiale en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen ») et traite du cannabis et fabrique des produits de cannabis de prochaine génération à Good and Green Corp. (« Good & Green »), tous deux des producteurs autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont liés à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Veuillez consulter les documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques associés aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes. Les crises qui frappent la santé publique, y compris la pandémie de coronavirus (COVID-19) actuelle, pourraient avoir des conséquences économiques et géopolitiques importantes susceptibles de nuire aux activités, à la situation financière ou aux résultats d'exploitation de la Société.

