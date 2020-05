Attitude scandaleuse du Groupe Sélection pour les travailleuses et les travailleurs dans les centres d'hébergement privés





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du grand Montréal-CSN, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et la FSSS dénoncent vivement le refus du Groupe Sélection de verser les montants rétroactifs au 15 mars aux travailleuses et aux travailleurs, contrairement à d'autres employeurs du secteur des résidences privées pour personnes âgées.

« Les conditions salariales et les primes ne sont pas appliquées partout de la même manière dans le secteur privé des résidences pour personnes âgées, ce qui donne lieu à des situations injustes. Certains établissements offrent à leurs employé-es une prime de 2$ en plus ce que le gouvernement donne et d'autres, comme le Groupe Sélection, ne versent même pas les rétros annoncées par le gouvernement Legault » dénonce Guy Trichard, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du grand Montréal-CSN. « C'est d'ailleurs le cas de nos membres de la résidence Le Cambridge, membre du Groupe Sélection », précise Guy Trichard.

« Déjà que les conditions de salaires dans ce secteur sont extrêmement basses, de refuser de verser ce qui est dû aux travailleuses et aux travailleurs dont on ne pourrait se passer, particulièrement en ces temps de pandémie, c'est carrément insultant » affirme Marlene Figueroa, vice-présidente régionale de la FSSS pour Montréal, Laval et le Grand Nord.

« L'attitude de cet employeur est tout simplement scandaleuse! Au Canada, le Groupe Sélection figure au premier rang des entreprises privées du secteur des complexes pour les personnes âgées et la valeur de son actif atteint 3 milliards de dollars, ce n'est pas rien! » s'indigne Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. « Où sont les montants de la rétroactivité versés par le gouvernement? En tout cas, pour nous, il est clair que ceux-ci doivent se retrouver dans les poches des travailleuses et des travailleurs dès maintenant! »

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans les services de garde au Québec. Elle compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés.

