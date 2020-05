Focus Graphite annonce la Signature de la Convention d'Achat d'Actifs par laquelle Investissement Québec convient d'acquérir la Participation de 50% de Focus dans la Coentreprise du Projet d'Éléments des Terres Rares Kwyjibo





KINGSTON, Ontario, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Focus Graphite Inc. (« Focus » ou « la Société ») (TSX-V: FMS; OTCQX: FCSMF; FSE: FKC), une société d'exploration axée sur le graphite au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la Convention d'Achat d'Actifs par laquelle Investissement Québec convient d'acquérir la participation de 50% de Focus dans la Coentreprise du Projet d'Éléments des terres rares Kwyjibo pour la somme de 7 237 696 $. Le projet Kwyjibo est détenu en coentreprise par Focus (50 %) et SOQUEM Inc. (50 %). SOQUEM est l'opérateur du projet.



La propriété Kwyjibo est constituée d'un bloc de 116 cellules désignées sur carte (CDC) contiguës d'une superficie de 6 283,5 ha. Elle est située sur la Côte-Nord du Québec, 25 km à l'est du chemin de fer Québec North Shore and Labrador (QNS&L), 2,5 km au nord du Lac Manitou, et 125 km au nord-est de la ville portuaire de Sept-Îles. La propriété Kwyjibo est accessible par hydravion et hélicoptère à partir de bases aériennes à Sept-Îles.

Gary Economo, chef de la direction de Focus Graphite, a déclaré : « Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer la signature de la Convention d'Achat d'Actifs par laquelle Investissement Québec convient d'acquérir notre participation de 50% dans le projet Kwyjibo. Nous croyons que la vente de cet actif va créer une plus-value pour nos actionnaires et qu'elle permettra à Focus de canaliser ses ressources et ses efforts vers ses autres projets en développement ».

La Société a également annoncé que, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, elle cherchera à convertir jusqu'à 2,500,000 $ de prêts dus à deux de ses administrateurs en actions, au prix de 0,02 $ par action.

À propos de Focus Graphite

Focus Graphite inc. est une société d'exploration junior orientée vers le secteur des minéraux critiques et stratégiques au Québec, un fournisseur de solutions technologiques et une entreprise novatrice. Focus est détenteur du projet de graphite en paillettes du Lac Knife situé à 27 km au sud de la ville de Fermont sur la Côte-Nord, présentement à l'étape de l'évaluation environnementale avancée. Afin de répondre aux intérêts des intervenants québécois pour la transformation du concentré à l'intérieur de la province et pour générer de la valeur pour ses actionnaires, Focus évalue la faisabilité de produire des produits de graphite à valeur ajoutée, dont du graphite sphérique de catégorie pile.

Focus Graphite détient aussi une participation importante dans le développeur d'applications de graphène Grafoid Inc. et est membre de l'Alliance 2GL avec Grafoid, Stria Lithium inc. et Braille Batteries inc.

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Scott Anderson

Agent - Relations avec les investisseurs

(858) 229-7063

sanderson@nextcap-ir.com

www.focusgraphite.com

