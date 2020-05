Pandémie de la COVID-19 - Les centres commerciaux rouvriront dès le 1er juin à l'extérieur de la CMM et plusieurs autres secteurs sont en voie de réouverture





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse, le premier ministre, François Legault, a annoncé que les centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes à l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dès le 1er juin et que plusieurs autres secteurs feront l'objet d'une annonce de réouverture au cours des prochaines semaines. Québec a d'ailleurs publié une mise à jour de son plan de déconfinement graduel, en plusieurs phases. Évidemment, le déploiement de ce plan de déconfinement est conditionnel à l'évolution de la situation épidémiologique, et ce, dans toutes les régions du Québec, a fait savoir le premier ministre. «?Et pour les autres secteurs, il faut y aller graduellement pour ne pas surcharger nos hôpitaux, où la situation du personnel est toujours précaire. Mais je veux vous dire qu'on ne vous a pas oubliés?», a déclaré le premier ministre.

En plus des centres commerciaux, plusieurs autres secteurs font présentement l'objet de travaux à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), en collaboration avec les autorités de santé publique. Des guides faisant état des modalités de réouverture dans chaque secteur sont en préparation et seront diffusés au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Le premier ministre a donné comme exemple des secteurs qui rouvriront bientôt : les campings, les lieux de culte, les restaurants, les bars, les gyms, les sports professionnels et les hôtels. Il a aussi réservé un message particulier aux artisans du milieu culturel.

«?Je l'ai souvent dit, pour moi, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Je pense qu'on pourra ouvrir les plateaux de tournage et faire des captations, en suivant des consignes. On peut capter des spectacles. On a déjà quelques exemples à la télévision. Les Québécois ont besoin de voir leurs artistes. J'ai une rencontre cet après-midi avec la ministre de la Culture. On va dégager un budget spécial pour la culture. C'est important pour le moral des Québécois.?»

Il est possible de prendre connaissance de la mise à jour du plan de déconfinement graduel du gouvernement du Québec en consultant le lien suivant : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/

Un appel aux jeunes : portez le masque?!

Aux côtés des acteurs québécois bien connus Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, le premier ministre s'est adressé directement aux jeunes : «?Le Québec est en train de se déconfiner graduellement. C'est un soulagement pour beaucoup de monde. On doit prendre l'habitude de porter un masque, surtout dans les transports collectifs et dans les commerces. C'est un travail d'équipe. Une responsabilité collective qu'on a?!?»

Très engagés, les deux acteurs très aimés du jeune public ont lancé un message fort aujourd'hui : «?Je répète aux jeunes : bravo et merci. Vous êtes bons, même si c'est difficile de vivre la fin de son secondaire en confinement. Les mesures, il faut continuer de les suivre. Mettre un masque, c'est être responsable et cool?», a lancé Mme Labrosse. «?Les jeunes, qui vivent une étape importante de leur vie, décident des adultes qu'ils veulent devenir. C'est difficile pour eux d'être confinés, mais il faut protéger les gens autour de nous. Plus on travaille ensemble, plus vite on retourne à la vie normale qu'on avait avant?», a quant à lui ajouté M. Funk.

L'objectif de procéder à 14?000 tests quotidiennement est atteint

Bien que le nombre de personnes testées continue d'augmenter, le nombre de nouveaux cas confirmés, quant à lui, demeure plutôt stable. «?C'est vraiment un bon signe?!?», s'est exprimé François Legault.

Le premier ministre s'est par ailleurs dit satisfait que l'objectif de tester plus de 14?000 personnes quotidiennement soit enfin atteint. «?Jeudi et vendredi derniers, on en a fait 14?500 et 15?400. Depuis un bon bout de temps, c'est au Québec qu'on fait le plus de tests par habitant au Canada. On doit continuer comme ça?», a-t-il ajouté.

Citation :

«?Aujourd'hui, mes remerciements sont pour les jeunes. Vous avez été patients. Vous êtes notre avenir. Vous êtes créatifs. Je suis convaincu que vous allez relever le défi de notre nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux jeunes qui sont des modèles et une fierté pour tous les Québécois.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du dimanche 24 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 47?984 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 573.

1?425 personnes étaient hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs, soit 9 de plus qu'au dernier bilan quotidien.

14?654 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 323 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 4?069 au Québec, une augmentation de 85 par rapport au dernier bilan.

