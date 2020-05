Avis sur le racisme systémique : 10 recommandations pour transformer la culture institutionnelle, changer les attitudes et renforcer les capacités citoyennes





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil interculturel de Montréal (CIM) a déposé au conseil municipal du 25 mai son plus récent avis « Racisme syste?mique : agir pour transformer la culture institutionnelle, changer les attitudes et renforcer les capacite?s citoyennes ». Formulés dans la foulée de la Consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal initiée par des citoyennes et des citoyens en 2019, les constats et recommandations qui y sont développés apportent un éclairage crucial pour adresser des enjeux préexistants à la pandémie et exacerbés par cette-dernière.

Le président du CIM, M. Souleymane Guissé, souligne d'emblée qu' « il importe de reconnaître l'he?te?roge?ne?ite? des conditions de vie de la population montréalaise et d'agir dès maintenant pour mettre fin durablement au phe?nome?ne du racisme syste?mique et a? ses conse?quences dans la socie?te? ». Il précise que « cet avis fait une large place aux voix des citoyennes et citoyens de Montréal, et permet de mettre en exergue des manifestations concrètes du racisme au quotidien, mais aussi de mieux comprendre la dimension systémique de ce phénomène et d'identifier les leviers municipaux pour le contrer. À partir de ces consultations, nous avons formulé dix recommandations essentielles à la définition d'un cadre d'action municipale résolument antiraciste ».

Parmi celles-ci, le CIM souhaite attirer l'attention sur les trois recommandations suivantes:

Que la Ville mette en place une politique interculturelle antiraciste développée conjointement avec les groupes de la société civile, fondée sur des données démographiques désagrégées de même que des faits probants;

Que la Ville mette sur pied un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère haineux, un espace alternatif, sûr et indépendant;

Mieux financer, financer de manie?re durable, financer davantage, et davantage de projets: que la Ville revoit les règles d'octroi des subventions aux organismes intervenant auprès des personnes racialisées et/ou victimes de racismes et de discriminations et ce, afin de pérenniser les actions en matière de lutte contre les racismes et les discriminations.

Afin d'appuyer la mise en oeuvre de chacune des dix recommandations, l'avis du CIM articule une série d'actions structurantes et de moyens concrets en fonction des trois principaux objectifs suivants:

1) faire preuve de responsabilité et d'engagement;

2) renforcer les capacités et l'autonomisation des citoyennes et citoyens et des milieux;

3) sensibiliser et changer les attitudes.

« Le CIM est d'avis qu'une telle démarche proactive opérée par la Ville de Montréal serait en mesure de veiller à la concrétisation des valeurs de reconnaissance, d'inclusion, de justice et d'égalité envers toutes les Montréalaises et tous les Montréalais », ajoute M. Guissé.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

