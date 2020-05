Avis aux médias - La SCHL publiera son plus récent rapport sur le marché de l'habitation





OTTAWA, le 25 mai 2020 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son numéro spécial des Perspectives du marché de l'habitation (PMH). Dans son numéro spécial des PMH, la SCHL fournira des prévisions nationales et provinciales sur le marché de l'habitation, donnera un aperçu de la trajectoire future du marché de l'habitation au Canada et décrira les risques qui planent sur l'activité.

Le rapport sera disponible le mercredi 27 mai à 12h00 (heure de l'Est).

Un point de presse débutera à 12 h 30, heure de l'Est, par conférence téléphonique, avec l'économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan.

Numéro de téléphone pour la conférence : 1- 800-309-1256

Code de confirmation : 841719

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

