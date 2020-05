Demandeurs d'asile en CHSLD : Catherine Fournier salue l'ouverture de François Legault





LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a salué les propos du premier ministre François Legault tenus en point de presse aujourd'hui au sujet du statut des demandeurs d'asile présentement à l'oeuvre dans les CHSLD du Québec.

« Je suis très heureuse de voir le premier ministre François Legault ouvrir finalement la porte à la régularisation des demandeurs d'asile oeuvrant dans nos CHSLD en leur offrant un statut d'immigration au Québec sans attendre la réponse du gouvernement du Canada, comme de nombreux groupes et moi lui demandions depuis plusieurs jours. C'est ce qu'il fallait faire et c'est digne du sens de l'accueil des Québécois-es. Bravo ! », a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux.

Rappelons que le 13 mai dernier, la députée de Marie-Victorin déposait une motion à l'Assemblée nationale demandant : « Que l'Assemblée nationale reconnaisse la contribution des centaines de demandeurs d'asile, majoritairement d'origine haïtienne, oeuvrant présentement comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec ; Qu'elle demande au gouvernement canadien de régulariser rapidement leur statut d'immigration, dans un souci de reconnaissance du travail accompli durant la crise sanitaire actuelle ». Le gouvernement formé par la Coalition avenir Québec (CAQ) avait alors refusé de débattre de la motion, alors qu'elle avait obtenu l'appui du Parti libéral (PLQ) et de Québec solidaire (QS).

La semaine dernière, Catherine Fournier a ensuite proposé un nouveau « PEQ-santé » dans une lettre transmise au ministre de l'Immigration Simon-Jolin Barrette et publiée dans La Presse. « Je suis toujours ouverte à discuter de ma proposition avec le ministre, d'autant que les propos de François Legault allaient directement en ce sens aujourd'hui » a-t-elle ajouté, en précisant que « de passer par le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) serait justement la façon la plus concrète et facile pour arriver à octroyer un statut d'immigration québécois à ces demandeurs d'asile »

SOURCE Bureau de la députée de Marie-Victorin - Catherine Fournier

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 15:04 et diffusé par :