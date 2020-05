TomaGold engage Evans & Evans pour la réalisation d'une évaluation indépendante de ses actifs





MONTRÉAL, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce qu'elle a retenu les services de Evans & Evans, Inc., une importante banque d'investissement canadienne, afin de réaliser une évaluation indépendante de ses actifs. Le rapport d'évaluation sera remis à la Société dans les prochaines semaines.



« Avec la forte poussée du prix de l'or, nous estimons que les actifs de TomaGold ont pris une certaine valeur et particulièrement la propriété Monster Lake, dont les ressources présumées à haute teneur sont estimées à 1 109 700 tonnes à une teneur moyenne de 12,14 g/t Au pour un total de 433 300 onces d'or (voir communiqué de presse du 28 mars 2018 ), et que nous détenons à 22,5 % avec IAMGOLD Corporation (75 %) et Ressources Quinto inc. (2,5 %), » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold.

« Ce rapport d'évaluation nous permettra d'avoir l'heure juste sur la valeur de nos actifs et servira également à orienter les choix que nous allons faire concernant l'avenir de TomaGold, y compris l'opération d'essaimage ou la vente de certains de nos actifs. Depuis que le marché aurifère a repris de la vigueur, nous avons constaté un certain regain d'intérêt de la part de la communauté minière relativement à nos actifs et nous veillerons à ce que nos décisions futures soient prises dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, » a conclu M. Grondin.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Newmont Corporation et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

Contact :

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

