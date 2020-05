Avis aux médias - Conférence de presse - Clôture des audiences publiques





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ). Madame Régine Laurent, présidente, ainsi que messieurs André Lebon et Michel Rivard, vice-présidents seront présents. Ils feront le point sur l'état d'avancement des travaux de la Commission et présenteront les faits saillants des rapports de la parole citoyenne recueillie dans le cadre des Forums citoyens régionaux et de « Votre histoire ».

Nous tiendrons la conférence de presse dans nos locaux en respectant les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique. La conférence sera également web diffusée et il sera possible de poser des questions via notre système de visioconférence. À des fins logistiques, nous vous demandons de communiquer avec nous afin de confirmer votre présence physique ou en visioconférence. Par la suite, nous vous ferons parvenir les détails pour accéder à nos locaux ou encore pour vous connecter à la visioconférence.

QUOI : Clôture des audiences publiques - CSDEPJ



QUAND : Vendredi 29 mai 2020 à 10 h



OÙ : Salle d'audience principale de la CSDEPJ

500, boul. René-Lévesque Ouest, 9e étage

Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 13:54 et diffusé par :