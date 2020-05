Les Fonds de recherche du Québec et Mitacs s'associent pour former la prochaine génération de chercheurs et chercheuses et soutenir la relance de l'économie du Québec





Des bourses de 6 000 $ viendront aider les étudiants et étudiantes universitaires à acquérir des compétences essentielles lors de stages de formation à la recherche.

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW/ - Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et Mitacs s'associent dans le cadre du programme de Bourse de formation à la recherche pour les étudiants et étudiantes universitaires. Ces occasions de formation aideront la relève du premier cycle aux cycles supérieurs à acquérir des aptitudes en recherche dans le cadre de stages pratiques, et à contribuer à une relance durable de l'économie québécoise.

Les bourses permettront à la relève universitaire de développer les compétences essentielles en recherche soit la résolution de problèmes, le travail en collaboration au sein d'équipes, la communication claire de leur travail, la rédaction de propositions de recherche et de demandes de subventions, la gestion de projets ainsi que l'acquisition de connaissances dans leur domaine de recherche.

Les stages seront aussi l'occasion pour les étudiants et étudiantes de développer leurs réseaux professionnels avec des professeurs et professeures, chercheurs et chercheuses universitaires. Cette expérience ouvrira leurs horizons quant aux avenues envisageables dans la poursuite de leurs études ou dans leurs choix de carrière.

D'un montant de 6 000 $ par stagiaire et d'une durée de 12 à 16 semaines pour tous les domaines d'études, le programme Bourse de formation à la recherche pour les étudiants et les étudiantes universitaires est rendu possible grâce au financement de Mitacs et par l'utilisation des fonds des FRQ octroyés dans le cadre de programmes de subventions admissibles à titre de contribution des établissements.

Citations :

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président des conseils d'administration des Fonds de recherche du Québec

« S'il y a un moment où l'on peut saisir l'importance pour la société québécoise de disposer de chercheuses et de chercheurs solidement formés et capables d'innover dans un contexte hors du commun avec la pandémie de COVID-19, c'est bien maintenant. Je suis ravi que ce programme conjoint entre les FRQ et Mitacs aide notre relève universitaire à devenir ces chercheurs et chercheuses qui viendront renforcer nos efforts, alors que nous assurons la prospérité durable de notre économie. »

Eric Bosco, Chef du développement des affaires, Mitacs

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec les FRQ afin de fournir des opportunités de formation à la recherche rémunérées et à court terme aux étudiants et étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs, toutes disciplines confondues au Québec. Ensemble, grâce à Bourse de formation à la recherche, nous formerons la relève, et en même temps, aiderons à la reprise économique de la province. »

À propos des Fonds de recherche du Québec :

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec promeuvent et soutiennent financièrement la recherche, la formation de la relève et la mobilisation des connaissances. Ils comprennent trois Fonds : Nature et technologies, Santé et Société et culture.

Pour en savoir plus sur les Fonds et leurs programmes, consultez leurs sites Web :

FRQNT | FRQS | FRQSC

À propos de Mitacs :

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en résolvant des défis d'affaires à l'aide de solutions de recherche des établissements d'enseignement.

en résolvant des défis d'affaires à l'aide de solutions de recherche des établissements d'enseignement. Mitacs est soutenu par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux.

et les gouvernements provinciaux. Pour en savoir plus sur Mitacs et nos programmes, visitez le http://www.mitacs.ca/fr/nouvelles.

SOURCE Mitacs Inc.

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 12:00 et diffusé par :