Ouverture de la nouvelle vélostation au terminus Terrebonne

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Exo et la ville de Terrebonne annoncent l'ouverture de la toute nouvelle vélostation aménagée au terminus Terrebonne. C'est le troisième équipement de ce type construit par exo sur la couronne nord.

La vélostation de Terrebonne est un véritable stationnement intérieur pour cyclistes permettant d'accueillir 59 vélos disposés sur des supports, et ce, toute l'année. Les vélos sont ainsi protégés des intempéries et entreposés dans un lieu sécuritaire. L'aménagement de cette installation ultramoderne a été rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en oeuvre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC).

Pour utiliser gratuitement la vélostation, les futurs utilisateurs doivent d'abord remplir le formulaire en ligne disponible sur le site web d'exo. Après avoir reçu un courriel de confirmation de traitement de la demande, ils pourront accéder à la vélostation avec leur carte OPUS.

Rappelons que les vélos sont acceptés sans restriction de nombre sur l'ensemble du réseau de trains d'exo, à l'exception de la navette ferroviaire Deux-Montagnes/Bois-Franc en périodes de pointe. Les vélos peuvent également être transportés, en été, sur un grand nombre des lignes d'autobus d'exo. La liste des secteurs offrant le service vélo-bus est disponible sur le site web d'exo : exo.quebec/fr/planifier-trajet/velo.

« Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires afin d'appuyer des projets qui favorisent l'adoption de modes de transport écologiques. Tout en satisfaisant les besoins des cyclistes de la région, la vélostation de Terrebonne encouragera le transport à vélo, ce qui permettra de réduire la congestion routière et les émissions de carbone pour le mieux-être de toute la collectivité. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureuse de voir que, malgré la situation actuelle, des projets comme celui de la vélostation de Terrebonne se concrétisent. Comme annoncé récemment, nous souhaitons devancer la réalisation de projets de transport collectif afin de relancer notre économie et de doter notre société d'infrastructures de qualité favorisant la mobilité durable. »

Chantal Rouleau ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette vélostation va encourager les usagers à se rendre au terminus à vélo plutôt qu'en véhicule, en sachant que leur vélo sera à l'abri. Cette orientation découle de nos engagements en tant que municipalité vélosympathique. »

Marc-André Plante, maire de Terrebonne

« Exo continue de développer des infrastructures qui répondent aux besoins de ses clients amateurs de vélo afin d'encourager le transport actif et la mobilité intégrée. Avec cette nouvelle installation au terminus Terrebonne, les cyclistes ont maintenant accès à cinq vélostations sur le territoire d'exo. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

