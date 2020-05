Comment continuer à s'approvisionner en Chine pour reprendre le travail et la production après la nouvelle restriction de voyage de la Chine ? ECVV a la réponse.





Durant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont annoncé une quarantaine obligatoire et ont suspendu de manière temporaire leurs activités de négoce et commerciales hors ligne, mais il n'est pas possible de suspendre toutes les activités commerciales pour une période indéfinie. Les acheteurs mondiaux doivent toujours acheter des produits industriels et semi-finis de Chine pour continuer la production et aider leurs employés à reprendre le travail.

Il existe une demande mondiale pour les produits industriels et semi-finis et les usines chinoises disposent de la capacité de production suffisante, mais les acheteurs ne peuvent se rendre en Chine durant la pandémie et à cause des restrictions sur les voyages internationaux. Cependant, grâce à ECVV.com, ils peuvent maintenant trouver des fournisseurs qualifiés, garantir la sécurité des paiements et assurer la livraison en toute sécurité des biens achetés.

Fondée en 2006, ECVV.com, une plateforme transfrontalière d'approvisionnement en produits industriels, offre le service Safebuy, qui est conçu pour résoudre les problèmes rencontrés par les acheteurs internationaux qui s'approvisionnent en produits de Chine.

Durant la pandémie de COVID-19, les avantages du service Safebuy sont devenus plus évidents. Le service Safebuy d'ECVV a été utilisé par plus de 3 000 clients internationaux depuis son lancement et a aidé des agences gouvernementales, des fabricants, des grossistes et des centres de service dans le monde entier à s'approvisionner et se procurer des produits de Chine.

Alors que des entreprises à travers le monde ont rouvert dans un contexte difficile à cause du coronavirus, de nombreuses entreprises internationales ont utilisé le service Safebuy d'ECVV durant les mois d'avril et mai 2020. ECVV a assuré la livraison sûre des biens dans les délais prévus, aidant ainsi ses clients internationaux à reprendre le travail et leur production.

ECVV, la plateforme de e-commerce d'approvisionnement en produits industriels la plus sûre, espère aider davantage d'entreprises à économiser de l'argent, gagner du temps et effectuer sans souci leur approvisionnement en Chine.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 10:55 et diffusé par :