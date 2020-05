TIP Trailer Services annonce la nomination d'un nouveau directeur financier





TIP Trailer Services, une société du portefeuille de I Squared Capital, a nommé Hans van Lierop au poste de directeur financier et membre du conseil d'administration. Hans a débuté en tant que directeur financier de TIP le lundi 18 mai 2020, il est basé au siège international de l'entreprise à Amsterdam, aux Pays-Bas.

« Je suis impatient de rejoindre l'équipe de la haute direction de TIP, de diriger son organisation financière ainsi que de contribuer à son futur succès. » a commenté Hans van Lierop.

Hans van Lierop rejoint TIP avec une vaste expérience internationale acquise en Europe et en Afrique dans différentes industries. Il a occupé des postes de direction financière chez Diageo, Airtel et Massmart Walmart. Plus récemment, Hans Van Lierop a travaillé en tant que directeur financier de Massmart Walmart, un distributeur sud-africain en gros et au détail affichant un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars américains. En tant que directeur financier du groupe, il a dirigé une équipe de gestion financière et immobilière composée de 500 employés répartis en 4 divisions et dans de nombreux pays d'Afrique.

Bob Fast, président-directeur général de TIP, a déclaré : « Hans possède plus de 25 ans d'expérience en finance, dont 13 ans en tant que directeur financier. Il a dirigé, piloté et redéfini avec succès des organisations financières mondiales complexes. Son expertise étendue à tous les domaines de la finance ainsi que ses capacités de leadership permettrons à TIP d'atteindre ses objectifs pour 2020 et d'orienter sa réussite future. »

Suite à la nomination de Hans van Lierop, le directeur financier par intérim Simon Glass quittera TIP à la fin du mois de mai. Nous remercions Simon pour sa contribution au cours des derniers mois.

À propos de TIP

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des plus importants fournisseurs d'équipement et de services en Europe et au Canada. L'entreprise est implantée dans 18 pays et propose plus de 140 points de service. TIP est spécialisée dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques et fournit un vaste choix d'équipements à ses clients dans les secteurs des transports et de la logistique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.tipeurope.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 10:50 et diffusé par :