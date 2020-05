La Banque Laurentienne renouvelle son partenariat avec Placements Mackenzie afin d'offrir une série exclusive de fonds communs de placement à ses clients particuliers





MONTRÉAL, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne a annoncé aujourd'hui qu'elle a prolongé de trois ans son partenariat avec Placements Mackenzie (Mackenzie). L'entente permettra à Mackenzie de continuer à fournir des services de gestion de fonds pour une série exclusive de fonds communs de placement pour les clients particuliers de la Banque Laurentienne.



« Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat avec Placements Mackenzie. Ils ont été un partenaire de confiance pour nous au fil des ans et nous apprécions leur engagement envers l'innovation et leur solide réputation dans la communauté des investisseurs. Nous sommes fiers de mettre leur expertise au profit de nos clients en offrant une série simple, compétitive et innovante de fonds communs de placement Mackenzie », a déclaré Stéphane Therrien, vice-président exécutif, Services aux entreprises et aux particuliers et président et chef de la direction de BLC Services Financiers.

Depuis 2012, la Banque Laurentienne travaille avec Mackenzie pour offrir à ses clients une série exclusive de fonds communs de placement. Grâce à ce partenariat, les clients particuliers de la Banque Laurentienne ont accès à une gamme de plus de 60 fonds pour répondre à leurs besoins d'investissement.

« Notre partenariat de longue date avec la Banque Laurentienne est important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler ensemble pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers, que ce soit l'achat d'une maison, le financement de l'éducation ou être en mesure de réaliser leurs projets de retraite », a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « L'équipe de gestion des placements de Mackenzie s'engage à fournir aux investisseurs un accès à des solutions fondées sur le rendement, le choix et l'innovation. »

Les fonds communs de placement sont distribués par BLC Services Financiers inc. (BLCSF), une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne du Canada. Les fonds communs de placement offerts par BLCSF font partie du groupe de fonds de la Banque Laurentienne géré par Placements Mackenzie.

À propos de la Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion de placements et des services connexes. Gérant un actif de 135,6 milliards de dollars au 30 avril 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 159,4 milliards de dollars au 30 avril 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

