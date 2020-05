Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée de l'Afrique





OTTAWA, le 25 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Afrique :

« Aujourd'hui, en cette Journée de l'Afrique, nous soulignons le 57e anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine, à laquelle a succédé l'Union africaine. Nous reconnaissons le travail crucial qu'elle accomplit afin d'accroître la solidarité entre les pays africains, d'encourager le développement économique et de promouvoir la coopération internationale.

« La visite que j'ai effectuée en Afrique au mois de février nous a donné l'occasion de renforcer nos partenariats de longue date et de resserrer nos liens étroits avec de nombreux pays africains. Grâce à l'augmentation du commerce et des investissements, nous allons créer davantage d'emplois et d'opportunités économiques pour nos populations.

« Le Canada et les pays d'Afrique sont des partenaires naturels dans leur attachement commun à la démocratie, à la lutte contre les changements climatiques, à l'égalité des sexes et à la croissance économique qui profite à tous. Le gouvernement du Canada continuera de promouvoir ces valeurs et priorités communes pendant que nous travaillons ensemble, en tant que partenaires, à bâtir un monde plus pacifique, à faire avancer les droits de la personne et à créer de nouvelles opportunités.

« Alors que la pandémie de COVID-19 pose de nouveaux défis, la coopération internationale est plus importante que jamais. En effet, nous devons travailler ensemble afin de protéger la santé ainsi que le bien-être social et économique de tous les citoyens, particulièrement les plus vulnérables.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une excellente Journée de l'Afrique à tous ceux qui la célèbrent. Ensemble, nous pouvons relever les défis mondiaux urgents et paver la voie pour tous. »

