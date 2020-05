Le Ministère du tourisme et de l'économie créative va mettre en oeuvre le programme Propreté, santé et sécurité dans les lieux de destination ; Bali est le projet pilote





BALI, Indonésie, 25 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Ministère du tourisme et de l'économie créative s'apprête à mettre en oeuvre le programme Propreté, santé et sécurité dans chaque lieu et site en rapport avec le tourisme et l'économie créative ; une stratégie visant à accélérer la reprise du secteur du tourisme et de l'économie créative après la pandémie de COVID-19.

Ni Wayan Giri Adnyani, la Secrétaire du Ministère du tourisme et de l'économie créative, a déclaré le jeudi 14 mai 2020, lors d'une réunion avec Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, le Gouverneur adjoint de Bali, que le Ministère élabore actuellement des mesures de relèvement, notamment une directive générale relative aux normes de santé, de propreté et de sécurité.

Ni Wayan Giri Adnyani a déclaré : « Notre Ministère collabore avec le Ministère de la santé et les institutions concernées pour mener des études, vérifier que la mise en oeuvre de la directive générale du programme Propreté, santé et sécurité s'effectue de manière adéquate et conforme aux normes établies. »

« Ce programme vise à renforcer la confiance des touristes à l'égard des lieux de destination et le secteur du tourisme en Indonésie suite à l'épidémie de COVID-19 et ainsi encourager une plus grande mobilité et un plus grand nombre de visites en Indonésie, où prévaudra certainement le tourisme interne dans un premier temps », a-t-elle ajouté.

De façon générale, a expliqué M. Giri, le concept de Propreté, santé et sécurité s'attache aux protocoles sanitaires publiés par le Ministère de la santé et au concept de développement du tourisme durable, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la Sapta Pesona, l'âme du tourisme indonésien. Par ailleurs, l'idée du propre fait référence à un état exempt de saleté, y compris de poussière, de déchets, d'odeurs, de virus, de bactéries pathogènes et de substances chimiques dangereuses.

On entend par santé un service mettant en oeuvre des règles ou des règlements sanitaires concernant la personne et l'environnement grâce à la prévention, les soins, la surveillance et le contrôle. Il s'agit également de promouvoir l'amélioration des paramètres environnementaux et d'encourager l'usage de technologies et des comportements sains et respectueux de l'environnement.

Enfin, la sécurité un état exempt de risque, de danger, de pollution, de menace, de perturbation permanente ou non ou physique ou non, en un lieu et à un moment donnés, pour gérer, protéger et accroître la vigilance de la collectivité, des visiteurs et la qualité de l'environnement.

Il est également important de mettre en place une gestion « zéro déchet », les directions locales devant disposer d'une stratégie et mettre en oeuvre de bonnes politiques de gestion des déchets.

Ce programme sera d'abord mis en oeuvre à Bali, car c'est l'une des provinces d'Indonésie où la propagation de COVID-19 est maîtrisée et très bien gérée. Bien que Bali soit un centre touristique très fréquenté, elle n'est pas l'épicentre de la pandémie de COVID-19 dans le pays.

« Une fois le programme Propreté, santé et sécurité mis en oeuvre, il faudra le valider pour qu'il devienne, à terme, un guide pour les gouvernements locaux et les autres acteurs du tourisme et de l'économie créative. Les prochaines étapes seront donc la vérification, l'audit et la certification du programme et impliqueront les organismes de certification. Nusa Dua Bali est la première sur la liste », a-t-elle conclu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1172380/DENY4896.jpg

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 09:31 et diffusé par :