Guide Infrared fait part d'une croissance de ses recettes au premier trimestre 2020 dans un contexte économique léthargique





WUHAN, Chine, 25 mai 2020 /CNW/ - Guide Infrared (« la Société »), fabricant chinois basé dans la Vallée Optique de la Chine et au premier plan des systèmes d'imagerie infrarouge thermique a publié un aperçu sur ses gains au premier trimestre. Il est prévu que Guide Infrared va enregistrer pour ce premier trimestre un bénéfice de 17 à 22,6 millions USD (120 à 160 millions de yuans), soit un accroissement de plus de 20 fois par rapport à 840 000 USD (5,97 millions de yuans) au cours de la même période l'an dernier.

La demande du marché pour les systèmes d'imagerie infrarouge thermique a augmenté de façon considérable en raison de la pandémie du coronavirus. Dynamisée par une chaîne logistique et des systèmes de gestion de capacités parvenus à maturité, Guide Infrared a livré depuis février à ce jour plus de 30 000 ensembles de systèmes d'alerte de fièvre par IR de GUIDE, type de système automatisé d'imagerie thermique et d'alerte pour le dépistage de fièvre.

Guide Infrared a lancé un plan d'urgence pour répondre à l'augmentation du nombre de cas et à l'intensification de la pression sur les chaînes logistiques. Elle s'est ainsi associée avec ses fournisseurs pour aider les employés à retourner dans les usines, ceci ayant permis d'atteindre des niveaux de production de 1 000 ensembles d'équipements par jour. Des lots de systèmes d'alerte de fièvre par IR de GUIDE ont été mis en place dans les espaces publics et privés comme les plaques tournantes des transports, les hôpitaux, les grandes entreprises, les hôtels et les centres commerciaux afin d'aider à contenir la flambée épidémique.

« Lors du combat contre le SARS en 2003, nous avons réussi à mettre au point le premier système IR de dépistage de fièvre par imagerie thermique. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, nous avons modernisé nos capacités de recherche et développement afin de produire des caméras thermiques optimisées grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie de reconnaissance faciale pour pouvoir effectuer des mesures rapides et précises de température dans de vastes espaces, » a expliqué Huang Li, président de Guide Infrared.

Les plus récents produits de la Société pour dépistage de fièvre par imagerie thermique sont optimisés en continu grâce à des mises à jour de logiciel, de matériel et d'algorithmes reposant sur des réseaux neuronaux d'apprentissage en profondeur. Diversifiant les scénarios d'application, Guide a déployé une série d'appareils d'imagerie thermique, avec systèmes d'alerte de fièvre par IR de GUIDE montés de façon fixe, caméras manuelles pour dépistage thermique de fièvre et scanneurs de fièvre pour téléphones intelligents.

Compte tenu des questions de sécurité soulevées par la pandémie, la Chine a déplacé la Foire chinoise de l'importation et de l'exportation des marchandises (Foire de Canton) qui se tiendra en ligne du 15 au 24 juin. Guide y participera pour présenter toutes les meilleures ventes de produits d'imagerie thermique de Guide, notamment les trois produits mentionnés ci-dessus avec une diffusion en direct disponible sur le site officiel Facebook de la Société @GuideSensmart.

À propos de Guide Infrared

Fondée en 1999 et cotée à la bourse de Shenzhen, Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. se concentre sur la technologie d'imagerie infrarouge thermique. Guide Infrared s'appuie sur ses 20 années d'expérience dans le secteur de l'infrarouge pour mettre au point des caméras et des solutions abordables pour l'imagerie infrarouge thermique. Afin de rendre la technologie de l'infrarouge plus conviviale et accessible au grand public, Guide Infrared se consacre à fabriquer des produits pour tous les jours et conçus pour les inspections électriques, l'entretien des installations, l'automatisation industrielle, le dépistage de fièvre, la surveillance de sécurité, le maintien de l'ordre public, la recherche et le sauvetage, de même que la vision nocturne à l'extérieur. www.guideir.com

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1172376/GUIDE_IR_Fever_Warning_System_Applications.mp4

SOURCE Guide Infrared

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 09:28 et diffusé par :