Un sondage de l'ACTS met en évidence une hausse importante du trafic sur les réseaux de télécommunication du Canada, ainsi que de nouveaux modes d'utilisation des réseaux





Mené auprès des principaux exploitants d'infrastructure au Canada, le sondage montre la très forte résilience des réseaux de télécommunication du Canada pendant la crise de la COVID-19.

OTTAWA, le 25 mai 2020 /CNW/ - La pandémie de la COVID-19 a perturbé la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, de même que profondément changé leur façon de travailler, d'interagir et d'accéder aux services essentiels. Pendant la crise, les services de télécommunication jouent un rôle essentiel pour notre santé et sécurité, ainsi que pour le maintien des activités économiques et sociales.

Tout au long de la crise, l'ACTS a recensé les nombreuses mesures mises en place par les exploitants d'infrastructure afin de faciliter la transition des Canadiens et Canadiennes vers le télétravail et l'éducation à distance (voir https://www.cwta.ca/fr/blog/2020/04/20/the-telecom-industry-responds-to-covid-19/). De plus, pour mieux comprendre comment les Canadiens et Canadiennes utilisent les services de télécommunication pendant la crise, l'ACTS a sondé quelques-uns des principaux exploitants d'infrastructure de télécommunication du Canada, c'est-à-dire les sociétés qui construisent et exploitent les réseaux de télécommunication sans fil au Canada. Les exploitants qui ont participé au sondage sont Bell, Rogers, TELUS, Shaw/Freedom, Videotron, SaskTel et Tbaytel.

« La pandémie de la COVID-19 a perturbé la vie des Canadiens et des Canadiennes. Dans le contexte de ces bouleversements sans précédent, il est plus important que jamais de rester en contact, a affirmé Eric Smith, vice-président principal de l'ACTS. Les résultats de notre sondage indiquent que la transition vers le télétravail et l'éducation à distance, ainsi que la numérisation de plusieurs autres services ont donné lieu à une très forte hausse du trafic sur les réseaux et à des changements importants dans les modes de communication et de connexion à Internet. Si nos réseaux de télécommunication ont été aussi résilients pendant cette période où l'on a observé des changements aussi radicaux, c'est que les exploitants d'infrastructure du Canada, soit l'ensemble des entreprises qui construisent et exploitent l'infrastructure de réseaux de télécommunication au Canada, avaient fait une planification efficace et des investissements judicieux dans les infrastructures. »

Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS, ajoute que « nos réseaux de télécommunication sont l'épine dorsale de l'économique et la société numériques. Les Canadiens et Canadiennes continueront d'avoir de plus en plus recours aux télécommunications puisque de plus en plus d'entreprises et de services gouvernementaux se tournent vers l'Internet. Pour cette raison, les exploitants d'infrastructure du Canada continuent de faire des investissements pour améliorer les réseaux nationaux et déployer les nouvelles technologies, comme celle du 5G sans fil. Ce sont ce genre d'investissements qui contribueront réellement à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie au Canada. »

Parmi les faits saillants du sondage, mentionnons les suivants :

Pour l'Internet résidentiel par liaison filaire, le volume de téléchargement a augmenté de 48,7 %, et celle de téléversement de 69.2 %.

Le trafic de données sur mobile est très variable. On a observé autant de fortes hausses que de fortes baisses.

En nombre de minutes, les appels sur mobile ont fait un bond allant jusqu'à 60 %.

Pour consulter le rapport complet de l'ACTS, cliquez ici.

