Industrie hôtelière du Québec - Pour des actions rapides et directes en faveur du secteur de l'hôtellerie

La pandémie de la COVID-19 a perturbé la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, de même que profondément changé leur façon de travailler, d'interagir et d'accéder aux services essentiels. Pendant la crise, les services de télécommunication jouent...

Le porte-parole libéral en matière de Tourisme, M. Frantz Benjamin, accompagné de ses collègues M. Carlos Leitão, porte-parole en matière de finances, ainsi que de M. Monsef Derraji, porte-parole en matière de PME et d'innovation pressent le...