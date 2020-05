Pour faire suite à son combat pour la vérité, Michel Roy présente son documentaire-choc : le contrat d'une vie





partie 1 : https://vimeo.com/415014475

QUÉBEC, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant 2 ans que le photographe professionnel Michel Roy essaie avec son équipe de 15 personnes d'avoir des réponses sur l'attribution du contrat de Photographe Hôte du G7.

Le but du documentaire est de demander une enquête, d'informer la population des évènements qui se produisent en coulisse et demander des changements concrets pour les appels d'offres à venir au Canada.

« Il est clair que les photographes professionnels canadiens ont le droit à des réponses et malheureusement aucune n'est fournie », déplore le réalisateur Michel Roy. « Les médias se doivent d'informer le public de faits graves contestés par les victimes dans ce documentaire. »

Le documentaire gratuit se veut aussi un outil utile pour une prise de conscience collective sur les manipulations possibles des appels d'offres fédérales.

Le réalisateur Michel Roy est entièrement d'accord avec les propos de l'honorable France Charbonneau qui nous l'a bien dit suite à la commission Charbonneau : «La dénonciation ne doit plus être perçue comme un acte de trahison, mais être fortement encouragée comme un geste de grande loyauté envers l'organisation, la fonction publique et toute la société en général». C'est que «À eux seuls, les lois et les règlements ne viendront pas à bout de la collusion et de la corruption, c'est pourquoi nous devons tous mettre l'épaule à la roue, a dit la juge. Ce n'est que collectivement en agissant de façon responsable qu'ensemble, nous réussirons à faire du Québec une société [...] où la collusion et la corruption n'ont plus leur place.»

Le site internet : www.g72018.com

La pétition : https://www.change.org/fraude_au_G7

Le documentaire, partie 1 : https://vimeo.com/415014475

SOURCE Digital Direct Multimedia

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :