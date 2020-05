BMO crée des carrefours de ressources en ligne dédiés aux Canadiens





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a inauguré aujourd'hui de nouveaux carrefours de ressources en ligne pour les Canadiens clients des services aux particuliers et aux entreprises, et de gestion de patrimoine. Les carrefours regrouperont du contenu et des ressources spécialisés pour aider les Canadiens à traverser la COVID-19 et à mieux se positionner pour une croissance à long terme.

« Nous nous engageons à aider virtuellement les clients à faire de réels progrès financiers, à la fois en ces moments difficiles et lorsque nous tournerons la page sur la COVID-19, a déclaré Ernie Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Banque de Montréal. Ces nouveaux carrefours en ligne procurent aux consommateurs et aux propriétaires d'entreprises un accès à notre savoir-faire de référence grâce à des ressources et à des conseils financiers opportuns et pertinents, à leur convenance. »

Les experts de tous les secteurs de BMO fourniront aux carrefours en ligne des articles, vidéos, balados et rapports qui mettront l'accent sur les enjeux suivants :

Soutien financier : Les particuliers, les familles et les entreprises canadiennes pourront profiter de conseils d'experts, de trucs et d'informations sur les programmes de répit financier mis en place par BMO ainsi que ceux mis en place conjointement avec des tiers pour soutenir la poursuite des activités.

Les particuliers, les familles et les entreprises canadiennes pourront profiter de conseils d'experts, de trucs et d'informations sur les programmes de répit financier mis en place par BMO ainsi que ceux mis en place conjointement avec des tiers pour soutenir la poursuite des activités. Femmes entrepreneures : Du contenu sur mesure pour les femmes entrepreneures qui traite de sujets allant de la gestion financière aux meilleures pratiques commerciales et au bien-être.

Du contenu sur mesure pour les femmes entrepreneures qui traite de sujets allant de la gestion financière aux meilleures pratiques commerciales et au bien-être. Résilience des entreprises : Des ressources sur la façon dont les entreprises peuvent surmonter les défis afin d'orienter leurs activités vers une croissance à long terme.

Des ressources sur la façon dont les entreprises peuvent surmonter les défis afin d'orienter leurs activités vers une croissance à long terme. Points de vue des investisseurs : Des commentaires, points de vue et conseils sur une variété de sujets liés à la planification, à la constitution et à la gestion d'un patrimoine pendant cette période difficile et à l'avenir.

Des commentaires, points de vue et conseils sur une variété de sujets liés à la planification, à la constitution et à la gestion d'un patrimoine pendant cette période difficile et à l'avenir. Perspectives économiques : Diverses perspectives sur les incidences économiques et sociales de la pandémie qui procurent un contexte et des informations exactes, pertinentes et exploitables.

« Alors que nous naviguons dans cette nouvelle réalité, les conseils n'ont jamais été aussi critiques pour nos clients, a poursuivi Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine. Nous nous engageons à rester à l'écoute de nos clients et à continuer de leur fournir des conseils sur mesure virtuellement pour nous assurer qu'ils disposent de tout le savoir-faire et des informations dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Au cours des prochains mois, les carrefours s'enrichiront pour offrir régulièrement du contenu pertinent et propre à notre secteur, y compris sur les Services bancaires aux Autochtones, l'agriculture, la technologie et l'innovation.

En plus des nouveaux carrefours de contenu lancés, BMO offre des perspectives intersectorielles étendues pour aider les entreprises clientes de tous les secteurs de la Banque à prendre des décisions éclairées. Pour accéder aux mises à jour les plus récentes, au balado Faits saillants COVID-19 de BMO, à des conférences téléphoniques hebdomadaires et à des tables rondes avec des chefs de file du secteur, visitez le site bmocm.com/COVID-19 .

Pour accéder au carrefour de ressources de BMO, visitez le site bmo.com/conseilsfinancierssurlesquelsvouspouvezcompter.

