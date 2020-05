OFEV® (nintedanib) maintenant disponible au Canada pour les patients atteints de maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes progressives (MPI-FP)(1)





OFEV ® est le premier traitement disponible au Canada pour les maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes progressives (MPI-FP) qui affectent les patients présentant diverses formes de maladies pulmonaires interstitielles (MPI)

On estime que 18 à 32 % des patients atteints d'une MPI chronique présenteront un phénotype fibrosant progressif de la maladie 2

OFEV® ralentit la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire de 57 % comparativement au placebo chez les patients atteints de MPI-FP3

BURLINGTON, ON, le 25 mai 2020 /CNW/ - Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé la vente d'OFEV® (nintedanib) au Canada pour le traitement d'autres maladies pulmonaires interstitielles (MPI) fibrosantes chroniques avec phénotype progressif (également nommées MPI fibrosantes progressives)4. Les maladies pulmonaires interstitielles (MPI) regroupent plus de 200 maladies pouvant causer une cicatrisation irréversible du tissu pulmonaire, ce qui a un impact négatif sur la fonction des poumons5. On estime que 18 à 32 % des patients atteints de MPI présenteront une forme fibrosante progressive de la maladie6. Grâce à cette nouvelle indication, OFEV® pourra être utilisé par les patients atteints de MPI fibrosantes progressives chez qui la fibrose pulmonaire continue de s'aggraver7.

Selon le Dr Martin Kolb, pneumologue à l'hôpital St. Joseph's Healthcare de Hamilton, directeur, Division de pneumologie de l'Université McMaster et investigateur clinique de l'essai INBUILD®, « les MPI fibrosantes progressives ont un impact significatif sur les patients, y compris la détérioration de la fonction pulmonaire et, par le fait même, de leur qualité de vie. Grâce à cette nouvelle indication, nous disposons maintenant d'une option de traitement qui nous aidera à améliorer les résultats pour les patients atteints de la MPI, et ce, pour les diverses formes de la maladie. »

Cette nouvelle indication est le résultat de l'essai INBUILD®, le premier essai de phase III mené chez des patients atteints de MPI et fondé sur le comportement clinique de leur maladie plutôt que sur leur diagnostic clinique principal8. Les résultats ont démontré qu'OFEV® ralentissait de 57 pour cent la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire à l'échelle de la population à l'étude9.

« En tant que chef de file dans la recherche sur les MPI, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements novateurs qui pourront faire une différence importante dans la vie des patients » déclare le Dr Uli Brödl, vice-président, Affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun traitement pour la MPI-FP; OFEV® est donc une source d'espoir pour les patients souffrant de ses maladies dévastatrices. »

OFEV®, un inhibiteur de la tyrosine-kinase à cibles multiples qui bloque les voies importantes participant à la fibrose pulmonaire dans les MPI10, est également indiqué pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et pour ralentir la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de MPI associée à la sclérose systémique (MPI-ScS)- deux types de MPI11.

« L'Association pulmonaire du Québec est heureuse de voir un traitement pour les patients atteints de maladies pulmonaires interstitielles (MIP) à fibrose progressive. En effet, une partie des patients atteints d'une grande variété de maladies pulmonaires interstitielles développent une forme progressive de "fibrose" de leur maladie. Cela provoque souvent des dommages irréversibles aux poumons, rendant la respiration et les tâches quotidiennes difficiles », explique Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec. « Les patients québécois atteints de maladie pulmonaire interstitielle à fibrose progressive ont maintenant accès à une option de traitement et à l'espoir qu'elle leur permet de se concentrer sur la vie au-delà de leur diagnostic ».

Essai INBUILD®

L'essai INBUILD®, publié dans le New England Journal of Medicine, était un essai à répartition aléatoire, à double insu, contrôlé par placebo, à groupes parallèles, mené dans 153 sites de 15 pays et qui avait pour but d'évaluer l'efficacité et l'innocuité d'OFEV® (150 mg, deux fois par jour) pendant 52 semaines auprès de patients atteints de MPI fibrosantes chroniques avec phénotype progressif12. Un total de 663 patients ont été évalués, y compris 412 (62,1 pour cent) présentant une pneumonie interstitielle commune (PIC) à la tomodensitométrie de haute résolution (TDM-HR)13. La randomisation des patients était fondée sur les signes fibrotiques dépistés à la TDM-HR. La fonction pulmonaire était évaluée par la vitesse annuelle de diminution de la capacité vitale forcée (CVF), mesure standard de la fonction pulmonaire14.

Les résultats ont révélé qu'OFEV® diminuait la perte de fonction pulmonaire de 57 pour cent (107 mL/an) chez divers patients, par rapport au placebo. Chez les patients présentant des signes fibrotiques associés à une PIC à la TDM-HR, les résultats démontraient que le traitement par OFEV® ralentissait la perte de fonction pulmonaire de 61 pour cent (128,2 mL/an) comparativement au placebo15.

Dans cette étude, le profil d'innocuité et de tolérabilité d'OFEV® reflétait celui observé dans d'autres études menées auprès de patients atteints de FPI, l'effet indésirable le plus courant étant la diarrhée16.

La FDA et Santé Canada ont autorisé la mise en marché d'OFEV® pour la MPI-FP. Cette nouvelle indication fait partie de l'engagement continu de la compagnie à améliorer la vie des personnes aux prises avec des MPI.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

La fabrication de nouveaux médicaments améliorés pour les humains et les animaux est au coeur même de nos activités. Nous avons pour mission de créer des traitements révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est demeurée une entreprise familiale et indépendante. Ce statut nous permet de nous consacrer à notre vision à long terme, à regarder vers l'avenir pour identifier les défis en santé à venir et à cibler les domaines auxquels nous pourrons contribuer de façon plus significative.

Notre entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et de renommée mondiale compte près de 51 000 employés qui valorisent par l'innovation tous les jours dans nos trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes de 19 milliards d'euros. Nos investissements considérables de près de 3,5 millions d'euros en R&D favorisent l'innovation et la découverte d'une nouvelle génération de médicaments qui sauveront des vies et amélioreront la qualité de vie.

Nous concrétisons davantage de possibilités scientifiques en exploitant le potentiel de nos partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences de la vie. Ensemble, nous accélérons la concrétisation de la prochaine innovation médicale qui pourra transformer la vie des patients maintenant et pour les générations futures.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

