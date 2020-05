Pandémie : Une 2e clinique mobile pour le CIUSSS Victoriaville et Girardin





DRUMMONDVILLE, QC, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Girardin, leader en énergie alternative et électrification dans l'industrie du transport scolaire, commercial et adapté, est fier d'annoncer le déploiement de la 2e clinique mobile du CIUSSS MCQ pour le dépistage et la prévention de la COVID-19 au service de la communauté de Victoriaville.

En prêtant gratuitement un minibus Micro Bird au CIUSSS MCQ le 15 mai dernier, Girardin a contribué concrètement à la stratégie de dépistage et d'apport de services de support psychologique aux entreprises, résidences et écoles de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Ville de Drummondville.

Aujourd'hui, ce sera au tour de la communauté de Victoriaville de bénéficier d'un service sans rendez-vous et sans frais à toute personne qui présente des symptômes pour se faire tester. L'autobus Blue Bird Vision sera de nouveau prêté gratuitement par Girardin, dont l'équipe le préparera comme un laboratoire permettant de transporter l'équipe d'intervenants à des endroits stratégiques à Victoriaville et environs.

Girardin tient à officialiser son appui à tous les CISSS et CIUSSS de la province du Québec en leur prêtant gratuitement un véhicule et ainsi aider leurs efforts à prodiguer des soins de proximité et à conscientiser la population.

« Les minibus Micro Bird et les autobus scolaires Blue Bird sont spacieux et donc aisément adaptables en laboratoire de soins médicaux, selon les besoins. Nous avons besoin d'initiatives comme ça pour contrer la propagation dans un contexte de réouvertures progressives. Tout le monde y gagne. » a affirmé en toute modestie Monsieur Michel Daneault, vice-président.

À propos de Girardin

Girardin est distributeur d'autobus depuis plus de 60 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment à New York et au Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de Girardin : www.girardinbluebird.com

