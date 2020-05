Dessercom, le chef de file des services préhospitaliers d'urgence s'associe à Dialogue





Les paramédics et employés auront accès à des soins virtuels de qualité en quelques minutes

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dessercom renouvelle sa confiance à Dialogue, le chef de file en télémédecine au Canada, afin d'offrir l'accès aux soins virtuels à ses paramédics, employés et membres de leur famille.

Ce partenariat innovant fait suite au succès connu lors du projet pilote qui a permis de démontrer les bienfaits et l'efficacité des soins virtuels de Dialogue auprès des employés et des membres de la famille de Dessercom. L'accès à une clinique multidisciplinaire de professionnels de la santé tel que des médecins, infirmières praticiennes, infirmières cliniciennes ou coordonnateurs de soins en quelques minutes est un atout majeur apprécié par les employés de Dessercom et maintenant près de cinq millions de Canadiens et Canadiennes.

« Dialogue et Dessercom partagent une mission commune, soit d'améliorer les soins de santé. Leur belle équipe a contribué à notre mission humanitaire exceptionnelle en début d'année au Bénin en Afrique. Cette fois, c'est une collaboration avec plus de 1100 professionnels dans la province, dont des paramédics et chauffeurs-accompagnateurs, qui viennent en aide chaque jour aux Québécoises et Québécois dans ce contexte de pandémie. Il est essentiel pour Dessercom d'assurer le bien-être de ses employés et la solution Dialogue vient naturellement compléter la large gamme de mesures mises en place en ce sens pour nos intervenants de première ligne. » - Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom

« Nous sommes heureux d'offrir l'accès à nos soins de santé virtuels aux paramédics et employés de Dessercom. En ces temps de pandémie de la COVID-19, Dialogue est fier de pouvoir faire une différence pour ces travailleurs de première ligne qui se dévouent tous les jours afin d'assurer la santé de tous les Québécois et Québécoises. » Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation de Dialogue

Les services de télémédecine de Dialogue sont facilement accessibles en ligne ou sur un appareil mobile. Une fois connectés au service, les patients passent par un triage, puis ils sont mis en contact avec un gestionnaire de soins, une infirmière ou un médecin. Le service leur procure des soins en santé physique ou mentale, comme dans les cliniques offrant des soins de base. Une équipe multidisciplinaire examine les symptômes, procède à une évaluation et peut créer un plan de soins personnalisé, prescrire des médicaments et rédiger des recommandations pour ceux qui ont besoin de voir un spécialiste ou de recevoir des soins en personne.

L'accès à ce service de santé innovant permettra d'assurer la santé et le bien-être et de maximiser l'efficacité des équipes de Dessercom sur le terrain.

À propos de Dessercom

Dessercom est la plus grande entreprise en soins préhospitaliers d'urgence et de transport médical au pays. Établi depuis plus de 50 ans, l'organisme de bienfaisance s'engage activement, socialement et financièrement dans des services, des programmes et de la recherche visant l'amélioration des soins de santé et le bien-être de la population québécoise dans 14 régions administratives. Grâce à près de 1100 professionnels et employés, Dessercom est leader dans son industrie et engagée dans les communautés qu'elle dessert. Elle a pour mission de participer au développement des soins de santé, par ses pratiques innovantes, la qualité de son personnel et des équipements de pointe. Pour en savoir plus, visitez www.dessercom.com

À propos de Dialogue Technologies Inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels s'adressant exclusivement aux organisations d'envergure mondiale. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. Pour en savoir plus, visitez www.dialogue.co.

