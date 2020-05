Sollio Groupe Coopératif retient les services de télémédecine EQ Care pour son personnel et leurs familles





Accès virtuel 24/7

MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif, l'une des plus importantes coopératives agricoles au monde, a choisi EQ Care comme fournisseur de services de télémédecine à des employés de sa société mère et de ses trois divisions, Sollio Agriculture, Olymel et Groupe BMR. De la main-d'oeuvre de Sollio Groupe Coopératif travaillant dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation et le commerce au détail à travers le Canada bénéficiera d'un accès virtuel sur demande à des médecins, des spécialistes de la santé mentale et d'autres professionnels médicaux et paramédicaux, 24/7, en français et en anglais.

Un partenariat sain

« Sollio Groupe Coopératif est depuis toujours une organisation à l'avant-garde avec nos valeurs coopératives, de solidarité et de responsabilité. Parmi nos rôles, celui de soutenir nos employés en leur proposant un ensemble d'outils qui leur permettent de se concentrer sur leur mission principale, celle de nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Notre capacité d'adaptation, d'évolution et de modernisation assure notre réussite et nous permet de mieux répondre notamment aux besoins de santé de nos employés. » selon Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

« Nous avons la chance de compter parmi nos partenaires Sollio Groupe Coopératif dont les employés sont un maillon essentiel du commerce au détail et de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire mondiale » a affirmé Daniel Martz, PDG, EQ Care. « Notre principale priorité est de s'assurer que les effectifs de Sollio Groupe Coopératif restent en santé et que leur sécurité soit assurée. Nous sommes disponibles 24 h/7 jours pour offrir aux employés de Sollio Groupe Coopératif et ses divisions les soins nécessaires pendant la présente crise, et sommes heureux de pouvoir les aider à maintenir la meilleure santé possible. »

Des soins de santé personnels de qualité supérieure - Partout et en tout temps

Les soins de santé virtuels de EQ Care permettent aux patients d'obtenir plus facilement l'aide dont ils ont besoin, grâce à une plateforme mobile et en ligne aussi empathique que facile d'accès. EQ Care offre une expérience personnalisée et privée. Les utilisateurs (et les membres de leurs familles) pourront décrire leurs symptômes, en face à face virtuel, à un gestionnaire EQ Care, et être référés à un médecin ou un professionnel de la santé, avec qui ils pourront discuter, en français ou en anglais.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne et la 27e?plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 122 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans 50 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 15 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 7,282 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR inc. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif, visitez le?www.sollio.coop.

À propos de EQ Care

EQ Care propose aux patients un accès en ligne bilingue, à l'échelle nationale, en tout temps, à une équipe spécialisée en santé mentale et en soins de santé, proposant des options de traitement complètes et personnalisées, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. Notre mission est de rester à l'avant-garde des soins aux patients et de veiller à ce que nos patients obtiennent le service de la meilleure qualité qui soit, grâce à notre plateforme technologique exclusive de santé virtuelle.

Chef de file du marché canadien des soins virtuels avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, détenant la certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 500 000 consultations médicales virtuelles à ce jour, nous continuons d'innover afin d'offrir à nos participants aux régimes et à leurs membres des approches et des outils mobiles à la fine pointe de la technologie.

