Annonce des gagnants des prix nationaux d'Habitat pour l'humanité Canada

TORONTO, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de l'assemblée générale annuelle d'Habitat Canada, qui s'est tenue de manière virtuelle le 22 mai, Habitat Canada a célébré les réalisations d'organisations locales d'Habitat lors des annonces des gagnants des prix nationaux. Dix organisations locales d'Habitat ont été reconnues pour leurs réalisations en 2019 et Gail Lefebvre, membre du conseil d'Habitat Régina a reçu le prestigieux Prix de leadership Kenneth J. Meinert.



« J'aimerais féliciter tous les gagnants de cette année », a dit Julia Deans ? Présidente et chef de la direction d'Habitat pour l'humanité Canada. « Ces prix démontrent le travail exceptionnel des organisations locales d'Habitat partout au Canada visant à fournir aux familles un endroit décent et abordable où il fait bon vivre ».

Les prix et les gagnants cette année sont les suivants :

- Le prix Un Habitat pour l'intégration de l'ensemble des activités d'Habitat ? communications, opérations, gouvernance ? afin de desservir plus de familles au Canada et dans le monde.

Gagnant : Habitat pour l'humanité centre de l'Ontario, qui a aidé au développement d'un plan d'action de stabilité en ce qui a trait au logement pour London, Ontario et qui encourage le changement dans le monde en soulignant les constructions mondiales dans leurs bulletins de nouvelles mensuels, en soutenant les constructions Global Village de leur université locale et en organisant des évènements de financement internationaux.



- Le Prix de leadership Kenneth J. Meinert, honorant les personnes qui, par leur leadership exceptionnel, ont considérablement fait progresser la mission d'Habitat pour l'humanité Canada.



Gagnante : Gail Lefebvre. Une leader forte et engagée, Gail a commencé à faire du bénévolat en aidant lors de constructions avec Habitat pour l'humanité Régina. Depuis, elle est devenue une cheffe d'équipe Global Village, où elle fait du bénévolat sur des constructions partout dans le monde. Membre du conseil de Habitat Régina depuis 2018, elle est devenue vice-présidente en 2019 et continue à faire du bénévolat pour la construction de maisons Habitat. Gail est une championne et une leader pour Habitat pour l'humanité localement, nationalement et internationalement.



- Le Prix d'innovation en logement pour l'aide d'un plus grand nombre de famille en employant des technologies de construction nouvelles, améliorées, innovatrices et économiques, en adaptant les modèles d'hypothèques et en créant de nouveaux moyens de financement.



Gagnants : Habitat pour l'humanité Québec , pour sa collaboration sur la conception et la construction d'une maison écoénergétique.

, pour sa collaboration sur la conception et la construction d'une maison écoénergétique. Habitat pour l'humanité Île de Vancouver-Nord a construit 400 % plus de maisons qu'en 2018, en améliorant également l'efficacité énergétique dans les maisons qu'ils construisent et en augmentant le nombre de bénévoles pour les constructions. - Le Prix d'optimisation du rendement pour la recherche de nouveaux moyens visant à faire progresser la mission d'Habitat dans l'objectif de desservir davantage de familles.



Gagnants : Habitat pour l'humanité Région de Waterloo a rehaussé son programme d'approvisionnement, entraînant de nouveaux dons de produits localement et nationalement.

a rehaussé son programme d'approvisionnement, entraînant de nouveaux dons de produits localement et nationalement. Habitat pour l'humanité Nord de l'Ontario a amélioré le suivi des ventes et l'établissement de rapports avec un nouveau système de points de vente, ainsi qu'un nouveau site Internet et un nouveau système de gestion des dons. - Le Prix de leadership mobilisé pour le dévouement exceptionnel visant à favoriser une culture de leadership dans le but d'inspirer des leaders à tous les niveaux de leur organisation.



Gagnants : Habitat pour l'humanité Fredericton a soutenu l'intégration de nouveaux leaders dans la région atlantique du Canada, a organisé sept constructions Global Village et est arrivé à égalité en première place au chapitre du plus grand pourcentage de croissance des ventes en 2019 parmi les magasins Habitat ReStores au Canada.

a soutenu l'intégration de nouveaux leaders dans la région atlantique du Canada, a organisé sept constructions Global Village et est arrivé à égalité en première place au chapitre du plus grand pourcentage de croissance des ventes en 2019 parmi les magasins Habitat ReStores au Canada. Habitat pour l'humanité Grand Ottawa a doublé sa capacité de constructions et de contributions aux constructions internationales et a également engagé des bénévoles Global Village locaux pour amasser plus de 650?000 $. - Le Prix d'engagement épique visant à inspirer de leur communauté à soutenir la mission d'Habitat, tout en sensibilisant considérablement les gens à la cause d'Habitat pour l'humanité.



Gagnants : Habitat pour l'humanité Grand Ottawa a revigoré son programme Bâtisseuses pour célébrer leur 25 e anniversaire, dépassant leurs objectifs de financement et en augmentant l'engagement de la communauté et des bénévoles.

a revigoré son programme Bâtisseuses pour célébrer leur 25 anniversaire, dépassant leurs objectifs de financement et en augmentant l'engagement de la communauté et des bénévoles. L'évènement thématique des fêtes d'Habitat pour l'humanité Victoria a attiré 50?000 visiteurs et a permis d'amasser plus de 102?000 $. - Le Prix de financement durable pour la recherche avec succès de nouveaux flux de revenus et pour innover dans le but d'assurer la croissance dans ce secteur essentiel.



Gagnants : Habitat pour l'humanité Windsor-Essex a collaboré avec des organisations locales afin de redonner vie à une banque de mobilier durable pour deux populations mal desservies ? les réfugiés et les personnes itinérantes.

a collaboré avec des organisations locales afin de redonner vie à une banque de mobilier durable pour deux populations mal desservies ? les réfugiés et les personnes itinérantes. Habitat pour l'humanité Terre-Neuve-et-Labrador a déménagé son magasin Habitat ReStore à un nouvel emplacement et a mis en oeuvre de nouvelles technologies, incluant un système de point de service et un système de réservation en ligne pour les bénévoles, augmentant ainsi les ventes qui aident à financer leurs activités et leurs efforts de construction de maison.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui oeuvre à bâtir un monde où chacun dispose d'un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l'humanité rassemble des collectivités afin d'aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l'indépendance au moyen de l'accès à une propriété abordable. Grâce à l'aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 53 filiales locales travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une fondation solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est un membre d'Habitat pour l'humanité international fondé en 1976 et devenu chef de file mondial des organismes à but non lucratif?; l'organisme oeuvre dans plus de 70 pays. Pour plus d'information, veuillez visiter www.habitat.ca .

