Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 24 mai 2020

Dimanche 24/05/2020 POKER LOTTO Main gagnante: 3-S, K-S, 2-S, 5-D, 9-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 8, 23, 29, 31, 35 & 37 No comp. 4. PICK-2: 5 7 PICK-3: 5 2 7 PICK-4:...

C'est avec un grand soulagement que la Fédération Québécoise des Clubs Quads annonce, en ce beau dimanche, à tous ses clubs et leurs membres, l'ouverture des sentiers à compter d'aujourd'hui, le 24 mai 2020. ...

Le porte-parole de Québec solidaire et responsable solidaire en matière de Justice, Gabriel Nadeau-Dubois, demande à la ministre Lebel d'intervenir fermement auprès du gouvernement fédéral pour défendre les milliers de Québécoises et de Québécois...