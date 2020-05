Guy Laliberté participera au processus de relance du Cirque du Soleil





MONTRÉAL, le 24 mai 2020 /CNW Telbec/ - Guy Laliberté annonce aujourd'hui qu'il participera officiellement au processus de relance du Cirque du Soleil.

« J'ai écrit une lettre ouverte le 13 mai dernier faisant état de mes observations suite à l'arrêt complet des activités du Cirque suite à la pandémie. Après mûre réflexion, j'ai choisi de suivre mon coeur et c'est avec confiance que je me lance dans le processus de relance, entouré d'une super équipe interne et externe, et fort de l'appui du public, de grands créateurs d'ici et de la communauté Cirque. Bien évidemment, je voulais m'assurer d'avoir un plan d'affaires solide ainsi que l'accord et l'appui de ma famille avant d'en faire l'annonce », a déclaré Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, de la Fondation One Drop et de Lune Rouge.

« La relance passera assurément par un parfait équilibre entre trois aspects que je considère essentiels pour une saine reprise, soit la santé financière de l'entreprise, le feu sacré dont sont investis ceux qui sont le coeur du Cirque et l'amour du public pour notre fleuron. L'avenir du Cirque sera probablement construit par une équipe composée de jeunes pousses de la relève, qui pourront être inspirées et bénéficier du transfert de connaissances et d'expériences de grands créateurs du Cirque. Et bien sûr, cette relance devra se refaire à juste prix. Et non pas à tout prix », conclut-il.

SOURCE Guy Laliberté

Communiqué envoyé le 24 mai 2020 à 21:16 et diffusé par :