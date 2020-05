Avis aux médias - Le pont Samuel-De Champlain continue de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel





MONTRÉAL, le 24 mai 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain maintiendra son soutien aux Montréalais et aux Canadiens en cette période difficile en s'illuminant aux couleurs de l'arc-en-ciel tous les dimanches de mai entre 21 h 00 et 22 h 00.

Nous vous demandons de rappeler à votre auditoire de respecter les consignes de la santé publique, dont l'interdiction de faire des rassemblements.

«Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel, chaque dimanche soir de mai, en guise d'espoir, de solidarité et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui assurent nos soins et nos services essentiels. Merci de votre résilience, de votre courage et de votre générosité. Ensemble, nous allons nous en sortir. »

-- Catherine McKenna, Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :