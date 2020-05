Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19





OTTAWA, le 23 mai 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

Ce samedi 23 mai, nous comptons 82 892 cas de COVID-19 et 6 277 décès. Plus de 42 980 personnes (52 %) ont guéri. Jusqu'à ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à 1 429 000 personnes; environ 5 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. En moyenne, 28 000 personnes sont soumises à un test de dépistage chaque jour. Ces résultats correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite tous les Canadiens à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents renseignements.

Les provinces et les territoires de partout au pays ont commencé à rouvrir prudemment, ce qui est possible grâce aux sacrifices qu'ont faits les Canadiens. En restant chez soi le plus possible, et en nous tenant physiquement loin des autres lorsque nous sortons de la maison, nous avons réussi à freiner la propagation du virus.

Grâce aux travailleurs essentiels, notre système de santé a pu faire face à la situation, nos épiceries ont été approvisionnées et nos collectivités ont obtenu les fournitures dont elles ont besoin. Nous leur devons tous une fière chandelle; leur dévouement a permis aux éléments les plus importants de notre société de continuer à offrir des services à ceux qui en ont besoin.

Les Canadiens ont également uni leurs forces pour s'entraider pendant la crise de la COVID?19. Chaque province et territoire poursuit ses efforts de préparation, ce qui comprend d'accroître la recherche des contacts. La recherche et l'innovation dans les contre?mesures médicales, notamment les thérapies et les vaccins, se poursuivent aussi.

Autrement dit, bien que la pandémie de la COVID?19 ait apporté son lot de difficultés auxquelles nous continuerons d'être confrontés dans un avenir prévisible, elle nous a aussi rappelé qu'en tant que collectivité, nous sommes capables d'être résilients et de prendre les mesures qui s'imposent.

Je vous demande de continuer de respecter les directives de vos autorités sanitaires locales. Soyez prudents quand vous sortez, faites attention à vous et, comme toujours, merci de votre dévouement constant.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

