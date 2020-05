Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru





OTTAWA, le 23 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru :

« Il y a plus d'un siècle aujourd'hui, les 376 passagers à bord du navire à vapeur Komagata Maru sont arrivés à Vancouver. Comme des millions d'immigrants venus au Canada avant eux et depuis, ces passagers espéraient offrir une vie meilleure à leurs familles.

« Après un long périple au départ de l'Inde, la majorité des passagers, qui étaient des sikhs, des musulmans et des hindous d'origine sud-asiatique, n'ont pas été autorisés à mettre le pied en sol canadien en raison des lois discriminatoires de l'époque. Ils se sont vu refuser l'entrée et, pendant deux mois, ils ont été confinés sur le navire. Ils ont aussi été privés d'un accès régulier en eau et en nourriture.

« Malgré les efforts des communautés sud-asiatiques locales, le gouvernement canadien de l'époque n'a autorisé que quelques passagers à entrer au Canada. Les autres ont été forcés de retourner en Inde, où certains ont été tués par la suite et, bien d'autres, emprisonnés.

« Il y a quatre ans, je me suis levé à la Chambre des communes pour présenter des excuses au nom du gouvernement du Canada à tous ceux dont la vie a été bouleversée par cet événement tragique. Aucun mot ne pourra effacer toute leur douleur et leur souffrance, mais nous devons tirer des leçons des erreurs de notre passé et veiller à ce qu'elles ne se reproduisent plus. L'incident du Komagata Maru résonne encore dans notre histoire et nous rappelle l'importance de se respecter mutuellement, de défendre les droits de chacun et de percevoir l'inclusion et le respect de la diversité comme une grande force.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes de cet incident et nous reconnaissons à quel point le Canada a bénéficié des contributions des communautés sud-asiatiques et des autres qui sont venus dans ce pays et ont offert le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons toujours être fiers de la diversité du Canada, car nous sommes forts non pas en dépit de nos différences, mais grâce à elles. »

