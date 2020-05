Un groupe spécial de l'ALENA confirme la décision de renvoi de l'ITC : les importations de bois d'oeuvre canadien commercialisé de manière déloyale nuisent aux producteurs et aux travailleurs américains





WASHINGTON, 22 mai 2020 /CNW/ - Accueillant la décision rendue par un groupe spécial de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), laquelle confirme les conclusions de la Commission américaine du commerce international (ITC), la U.S. Lumber Coalition a publié aujourd'hui la déclaration qui suit.

« La U.S. Lumber Coalition est très heureuse de la décision du groupe spécial de l'ALENA en ce qu'elle confirme totalement la décision de renvoi de l'ITC sur le préjudice causé par le bois d'oeuvre, l'ITC ayant une fois de plus conclu que les importations de bois d'oeuvre canadien, négociées à des conditions déloyales, nuisent aux producteurs et aux travailleurs américains », a déclaré Zoltan van Heyningen, directeur exécutif de la U.S. Lumber Coalition.

L'ITC s'est penchée sur toutes les questions soulevées par le groupe spécial de l'ALENA et, dans une décision de renvoi de 5-0, rendue en décembre 2019, a conclu à l'unanimité, une fois de plus, que l'industrie américaine avait subi un préjudice important. Le groupe spécial de l'ALENA a donc confirmé la décision de renvoi de l'ITC.

« La U.S. Lumber Coalition soutient sans réserve l'application des lois américaines en matière de commerce. Les preuves présentées à l'ITC étaient claires, à savoir que le gouvernement canadien accorde des subventions massives à son industrie du bois et que les entreprises canadiennes font le dumping des produits du bois sur le marché américain, de quoi porter aux producteurs et aux travailleurs américains un réel préjudice », a déclaré Jason Brochu, coprésident de la coalition américaine de producteurs de bois d'oeuvre et coprésident de Pleasant River Lumber Company.

« Maintenant que le groupe spécial de l'ALENA a confirmé la décision de l'ITC, l'industrie américaine du bois, ainsi que les hommes et les femmes qui la font vivre, 350 000 travailleurs courageux, pourront continuer de se livrer à une concurrence loyale. Nous applaudissons le gouvernement américain pour sa défense vigoureuse de la décision unanime rendue par l'ITC face au préjudice », a conclu Brochu.

À propos de la U.S. Lumber Coalition

La coalition américaine de producteurs de bois d'oeuvre (U.S. Lumber Coalition) regroupe des producteurs de bois d'oeuvre, grands et petits, de tout le pays, soutenus par leurs employés et les propriétaires de forêts, qui s'efforcent de lutter contre les pratiques commerciales déloyales du Canada dans le secteur du bois d'oeuvre. Au-delà de servir de porte-parole de la communauté américaine du bois d'oeuvre, notre objectif est de lutter efficacement contre les pratiques commerciales déloyales du Canada, notamment la sous-évaluation flagrante du prix du bois. Pour en savoir davantage, consultez le site Web de la Coalition à l'adresse www.uslumbercoalition.org.

PERSONNE-RESSOURCE : Zoltan van Heyningen

zoltan@uslumbercoalition.org | 202-805-9133

SOURCE U.S. Lumber Coalition

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 19:26 et diffusé par :