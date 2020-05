Hohem iSteady X -- La prochaine nouveauté qui va prendre d'assaut l'industrie des cardans pour smartphone





SHENZHEN, Chine, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Tout le monde essaie de fabriquer un meilleur cardan pour smartphone. De nos jours, pour la plupart des entreprises, cela est synonyme de stabilisateur léger. Il en va de même pour iSteady X de Hohem.

Hohem a introduit une caractéristique très intéressante pour son iSteady X : en maintenant la stabilisation Pro du système à trois axes, il a considérablement réduit son poids à seulement 259 g et porté la charge utile à 280 g.

Caractéristiques :

Stabilité et qualité

Flexibilité

Système à trois axes iSteady

Plus de tremblements

Le stabilisateur de Hohem est doté d'un tout nouveau design pliant et d'un mécanisme de verrouillage, ce qui permet de mieux stabiliser les vidéos et d'occuper moins de place. En général, les vidéos à fort mouvement et les mouvements saccadés peuvent détruire le contenu, en particulier pour les utilisateurs de smartphone. C'est pourquoi un plus grand nombre d'utilisateurs optent pour un cardan mobile d'avant-garde pour gérer les mouvements saccadés et améliorer la qualité de la vidéo. En raison de l'amplitude des mouvements, filmer à mains nues ou utiliser un simple bâton ne garantit pas l'obtention d'un contenu fluide. Par conséquent, le meilleur moyen consiste à utiliser un cardan haut de gamme comme iSteady X et de changer complètement la façon de faire des vidéos.

Flexibilité

En termes de flexibilité, Hohem continue d'améliorer sa technologie de cardan pour smartphone avec le lancement d'iSteady X. En réduisant considérablement le poids du stabilisateur, iSteady X conserve une excellente maniabilité avec trois axes. Cela signifie que les utilisateurs peuvent se retourner, filmer et tourner des vidéos grâce au moteur panoramique conçu avec le système rotatif à trois axes. Plus important encore, iSteady X offre également aux utilisateurs la flexibilité d'un cardan technoportable pour des sports comme l'escalade ou l'équitation. De plus, le Smart iSteady X fonctionne avec les systèmes IOS ou Android.

Système à trois axes iSteady

Le système « actif » à trois axes : pencher, rouler et faire un panoramique. Le système à trois axes du cardan permet de placer la caméra dans une position stable. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement prendre des vidéos fluides.

Bien qu'il existe plusieurs cardans sur le marché, Hohem a non seulement franchi une étape sur le plan technologique, mais a également amélioré l'expérience utilisateur : en faisant un appareil facile à utiliser. Pour celles et ceux qui aiment tourner des vidéos, iSteady X constitue un excellent choix.

Site Web officiel de HOHEM : https://www.hohem.com/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=p6A9nCWfXI0

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 18:28 et diffusé par :