TELUS annonce le rachat des billets de série CM à un taux de 3,60 % et échéant le 26 janvier 2021, et des billets de série CO à un taux de 3,20 % et échéant le 5 avril 2021





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle avait donné avis du rachat complet le 23 juin 2020 des billets de série CM restants à 3,60 % d'un capital de 400 millions de dollars canadiens et échéant le 26 janvier 2021 (CUSIP no 87971MAT0), ainsi que des billets de série CO restants à 3,20 % d'un capital de 500 millions de dollars canadiens et échéant le 5 avril 2021 (CUSIP no 87971MAV5). Le prix de rachat de chaque série de billets sera calculé en fonction de l'acte de fiducie applicable.



Ce communiqué est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur TELUS, consultez telus.com.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ian McMillan

TELUS Relations avec les investisseurs

604-695-4593

ir@TELUS.com

Francois Gaboury

Relations avec les médias de TELUS

438-862-5136

Francois.Gaboury@telus.com

