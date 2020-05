COVID-19 - L'arrondissement de RDP-PAT poursuit son importante campagne de prévention déployée au cours des dernières semaines





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement annonce qu'elle poursuit l'importante campagne de prévention déployée au cours des dernières semaines sur son territoire.

« Nous poursuivons nos actions pour contrer la propagation du virus dans notre arrondissement, et ce, en concertation avec la santé publique et en collaboration avec les organismes communautaires et les élus locaux. Comme nous l'avons vu dans les dernières semaines, je suis heureuse et surtout fière de voir cette grande mobilisation des acteurs du milieu dans la lutte qui nous concerne tous. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire une réelle différence », d'expliquer la mairesse d'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

Concrètement, l'arrondissement procèdera ce week-end :

à l'ajout d'une brigade de prévention sur le territoire de Pointe-aux-Trembles , en collaboration avec Prévention Pointe-de-l'Île;

, en collaboration avec Prévention Pointe-de-l'Île; à la distribution de masques et de couvre-visages aux populations les plus à risques, de même que certains groupes démographiques davantage fragilisés par la pandémie (par leur situation sociale, économique, etc.) et également par l'intermédiaire de la brigade lors de leurs activités de sensibilisation auprès de la population;

au soutien d'efforts concertés de promotion avec les organismes du milieu communautaire sur leurs différentes plateformes d'information;

à la diffusion de messages multilingues sur les mesures sanitaires via deux camions haut-parleur qui sillonneront les deux quartiers;

à la promotion de la nouvelle clinique de dépistage permanente au CLSC de l'Est-de-Montréal, ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h, et des cliniques de dépistage mobiles situées à l'école secondaire Jean-Grou les 22, 23 et 24 mai de 10 h à 16 h et à l'aréna Rodrigue-Gilbert les 25 et 26 mai de 10 h à 16 h.

Ces actions viendront s'ajouter à celles déjà mises en place telles que le déploiement d'un affichage multilingue, la promotion du port du couvre-visage, les rappels aux commerçants pour le respect des consignes sanitaires, la création du fonds d'urgence local de 190 000 $ (conjointement avec les Caisses Desjardins de Pointe-aux-Trembles et de Rivière-des-Prairies) pour venir en aide aux organismes ou distribution d'affiches informatives par les inspecteurs dans les immeubles locatifs pour ne nommer que quelques exemples.

Comme elle l'a déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers jours, la mairesse rappelle qu'il est important de procéder à du dépistage à grande échelle afin d'avoir un portrait plus précis de l'état de la contamination et ainsi mieux cibler nos actions."

« Je remercie la santé publique qui met en place de plus en plus de cliniques de dépistage sur le territoire de notre arrondissement. J'appelle donc à la collaboration de tous les Pointeliers et Prairivois à se joindre à nos efforts et à respecter la distanciation physique, à se procurer un couvre-visage et à le porter dans les endroits publics », de conclure la mairesse.

Finalement, l'arrondissement invite ses citoyens à consulter régulièrement le site Web de Santé Montréal santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19 où se trouvent de nombreuses informations pertinentes comme le portrait de situation par arrondissement à Montréal, les consignes et recommandations et les cliniques de dépistages offertes.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

