Près de 320 000$ amassés pour des organismes de bienfaisance - Plus d'un million de contenants consignés récupérés grâce aux collectes solidaires





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les collectes solidaires extérieures, permettant aux Québécois de disposer de leurs contenants consignés en toute sécurité, ont permis de récupérer en 2 samedis seulement plus d'un million de contenants consignés à travers le Québec et d'amasser du même coup près de 320 000$ aux profits d'organismes de bienfaisance de partout à travers la province.

En effet, les chiffres préliminaires démontrent que les Québécois ont rapporté plus de 1 million de contenants consignés. Le 16 mai seulement, les collectes dans 7 arrondissements de l'île de Montréal auront permis de récupérer un peu plus de 172 000 contenants consignés.

La créativité et la débrouillardise des marchands du Québec ont permis de trouver une solution efficace et sécuritaire, autant pour les citoyens que pour les employés des épiceries, de récupérer les contenants consignés.

Les collectes solidaires se poursuivent tous les samedis du mois de mai, aux quatre coins du Québec.

Des collectes sur l'ensemble de l'ile de Montréal

Pour connaitre l'emplacement des sites de collecte : https://jourdelaterre.org/collectes-solidaires

Le Jour de la Terre, spécialiste de la gestion des matières résiduelles depuis plus de 15 ans, s'occupe non seulement de la coordination, mais également de la logistique et de la mise en place d'une formule adaptée afin de respecter les mesures de santé publique et d'assurer la santé et la sécurité des citoyens et des bénévoles. Ces collectes sont également possibles grâce à la collaboration et l'implication des marchands qui travaillent très fort pour la mise sur pied de ces dernières.

Un service sans contact

Afin d'assurer leur sécurité et celle des clients, les marchands demandent aux clients de suivre toutes les indications qui leur seront fournies sur les lieux de collecte. Conséquemment, les mêmes règles de distanciation sociale qui s'appliquent dans les magasins seront en vigueur sur les lieux de collectes. Les citoyens qui présentent des symptômes sont priés de rester à la maison.

SOURCE TACT Intelligence-Conseil

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 16:36 et diffusé par :